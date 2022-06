L'aeroport de Girona ha registrat 161.938 passatgers durant el mes de maig. Es tracta d'una xifra superior a tots els usuaris que havia tingut entre el gener i l'abril d'aquest mateix any, que sumava 154.443 passatgers. Aquest augment es deu a l'inici de la temporada d'estiu de les companyies (la majoria van començar a l'abril) i el bon temps que ha fet durant la primavera. Malgrat tot, aquests 161.938 passatgers encara són un 29,4% menys dels que hi havia el mateix mes del 2019, abans que esclatés la pandèmia. El que sí que ha crescut és el nombre d'operacions: durant aquest maig s'han fet 2.349 aterratges i enlairaments, un 17,3% més que ara fa tres anys. Per contra, el transport de mercaderies ha baixat un 32%.

L'aeroport de Girona acumula 316.381 passatgers entre el gener i el maig d'aquest 2022. Més de la meitat d'aquest volum d'usuaris prové precisament de l'últim més, el maig, amb 161.938 usuaris. Això suposa un creixement de 61.662 persones en comparació amb el mes d'abril, quan hi havia 100.276 usuaris. De fet, l'arribada de la Setmana Santa va impulsar les xifres de l'aeroport de Girona i moltes companyies van començar a activar la temporada d'estiu. Durant el mes de maig s'ha acabat de desplegar l'augment de vols que ofereixen les aerolínies, que sumat al bon temps que ha fet aquesta primavera ha suposat tot un revulsiu per a la terminal gironina amb el creixement de passatgers.

Aquestes xifres també mantenen una dinàmica positiva si es comparen amb el 2021. De fet, en els cinc primers mesos d'aquest any s'han superat els passatgers que hi va haver en tot l'any passat (312.230). Malgrat tot, les comparacions amb abans de la pandèmia encara denoten que no s'ha recuperat la normalitat. Durant el maig del 2019 hi havia 229.321 usuaris, un 29,4% més dels que han passat per l'aeroport gironí el maig d'aquest any. El que sí que s'ha recuperat és el nombre d'operacions, que ja supera les que hi havia ara fa tres anys. Durant el maig del 2022 s'han fet 2.349 enlairaments i aterratges, que suposa un 17,3% més que el mateix mes del 2019.

Ryanair continua liderant el mercat

Per companyies, Ryanair manté el domini a l'aeroport de Girona i aquest maig ha comptat amb 126.091 passatgers. Són menys dels que transportava el 2019 (170.521), però manté una tendència a l'alça amb l'arribada de l'estiu, ja que a l'abril havia transportat 94.467 persones. Pel que fa a altres companyies, Transàvia es manté com a segona aerolínia amb més usuaris. En l'últim mes hi han viatjat 12.459 persones, una xifra similar als que ho feien el mateix mes del 2019 (14.420).

En tercera posició hi ha Jet2, que ha tornat a operar des de Girona. La companyia britànica no trepitjava la terminal gironina des del 2019, ja que amb la pandèmia va suspendre totes les operacions. Es preveia que l'estiu passat tornaria a programar alguns vols, però el creixement de casos a Catalunya de principis de juliol va frenar la tornada. Durant el maig 11.601 persones han utilitzat aquesta companyia per traslladar-se des de les pistes gironines. Es tracta de la meitat dels passatgers que tenia el 2019, quan va transportar 22.407 persones.

El mercat britànic torna a la Costa Brava

Els passatgers de Regne Unit han estat els que més han volat a Girona. Han estat 44.675 persones durant el mes de maig, mentre que el mateix mes del 2019 ho feien 84.627. Aquesta xifra posa de manifest el retorn d'aquest públic a la Costa Brava, un dels mercats estratègics per la demarcació gironina. En segon lloc, hi ha el mercat alemany amb 28.408 persones i en tercera posició hi ha els Països Baixos amb 20.408.