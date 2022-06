El Parc Nou d’Olot, un dels principals espais verds de la ciutat, serà objecte de millora a través d’un projecte finançat amb els fons Next Generation. De moment, l’Ajuntament ja ha encarregat la redacció d’un estudi per poder determinar les millores paisatgístiques com a pas previ a la intervenció que es portarà a terme.

Els tràmits ja s’han posat en marxa i la junta de govern local ha aprovat la redacció del projecte bàsic que ha de contemplar la millora paisatgística i l’adequació de l’ús públic d’aquest espai que ocupa 108 hectàrees de terreny. El Parc Nou d’Olot és molt utilitzat pels veïns i feia temps que es calia fer una intervenció per poder garantir el seu manteniment també com a jardí històric. Per aquest motiu, la intervenció és molt ambiciosa i l’estudi encarregat haurà de determinar els elements singulars i el mobiliari que cal recuperar, l’actualització de les noves plantacions i la col·lecció de plantes remeieres autòctones i representatives de la comarca de la Garrotxa. El Parc Nou està integrat per una gran zona de boscos i prats i el seu ús obliga també a fer una revisió de tots els paviments, els accessos, els passos d‘aigua, la instal·lació de reg i la millora dels estanys. A banda de la conservació de la flora i del jardí botànic el projecte preveu millorar la il·luminació amb un sistema respectuós amb la fauna. El projecte de millora del Parc Nou d’Olot és un dels que l’Ajuntament d’Olot ha presentat als fons europeus Next Generation. A aquesta actuació, es destinaran 150.000 €. S’inclou en el Pla Comarcal «La Garrotxa soft & smart county. Destino turístico sostenible e inteligente» que s’ha presentat al Ministeri d’Indústria en una acció coordinada des de Turisme Garrotxa i el Consell Comarcal.