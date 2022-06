Agustí Juhé, fundador de la pastisseria Juhé de L’Escala, rebrà demà el premi al Millor Pastisser de la província de Girona. Per la seva part, Miquel Costabella, mestre artesà pastisser de l’Escola d’Hostaleria de Girona i fundador de la pastisseria Costabella de Salt, recollirà el de Millor Trajectòria professional de la mateixa demarcació. Els guardons els van atorgar ahir el Gremi de Pastisseria de Girona i el de Barcelona, després d’una votació interna dels seus agremiats. El lliurament es farà demà a la Gala de la Pastisseria 2022, que tindrà lloc a Barcelona.

El passat mes de març, la pastisseria Juhé ja va guanyar la tercera edició del concurs El Millor Xuixo del Món. Aquell premi li va suposar a l’establiment passar d’elaborar com a màxim una trentena de xuixos el cap de setmana, a més de mig miler. La pastisseria va obrir el 2007 al carrer Santa Màxima de l’Escala, a tocar de la platja.

La Gala de la Pastisseria és la festa anual del sector, hereva de la trobada anual que organitzava el Gremi de Barcelona des de 1928 i dels premis que va començar a atorgar l’any 1968. L’any 2019, el format de la celebració es va renovar i el llistat de premis es va adaptar al segle XXI. Després de dos anys sense Gala per les restriccions imposades per la Covid, aquest 2022 es reprèn com una trobada del sector per reivindicar el valor de la pastisseria artesana i el gran nivell dels professionals del nostre país.