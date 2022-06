La concessionària de l’Eix Transversal (C-25), Cedinsa, ha qüestionat el pla de la Generalitat per finalitzar aquest any la concessió de la carretera a través de recursos del Fons de Liquiditat Autonòmica (FLA) o un crèdit bancari. La companyia nega que l’estalvi del Govern català pugui ser de 800 milions d’euros en divuit anys, tal com havia dit el conseller d’Economia, Jaume Giró, ja que s’hauran de pagar ara 482 milions i a més s’hauran de fer front a les contingències que puguin sortir al llarg dels divuit anys que quedaven de concessió. A més, adverteixen que la Generalitat deixarà d’ingerssar 175 milions d’euros pel refinançament del Grup, ja que el procés s’ha aturat.

En un comunicat fet públic ahir, Cedinsa afirma que la resolució anticipada de la concessió de la C-25 que vol dur a terme la Generalitat és un «rescat», però creu que el Govern català ha obviat aquesta paraula per la connotació negativa que té. L’empresa assenyala que aquesta resolució anticipada implicaria que la Generalitat hagués de pagar 482 milions d’euros aquest mateix 2022, i posa en dubte que es poguessin estalviar 800 milions d’euros en divuit anys tal com havia defensat Giró. En aquest sentit, recorden que aquesta hipòtesi parteix de la base que no es produiran canvis econòmics rellevants d’aquí a 2040, cosa que veuen molt improbable degut als efectes de la Covid-19, la guerra d’Ucraïna, l’increment dels costos energetics i les crisis econòmiques i de subministraments. Per això, creuen que fer un càlcul en base a la situació actual «no és realista». A més, recorden que la Generalitat no té en compte els riscos inherents en la infraestructura, de manera que qualsevol contingència que pugui sorgir en els divuit anys de concessió que queden -que segons subratllen n’hi ha que poden ser molt costoses- les haurà d’assumir la pròpia Generalitat. D’altra banda, Cedinsa també explica que, quan es va iniciar l’expedient per a la resolució anticipada de la carretera, es trobava en un procés de refinançament autoritzat per la pròpia Generalitat. Aquest procés ara ha quedat suspès, de manera que, segons indiquen, el Govern català deixarà d’ingressar 175 milions d’euros derivats de certs crèdits associats a les concessions. Finalment, des de Cedinsa també adverteixen que la imatge internacional de Catalunya quedarà danyada amb aquest procés, ja que pot ser interpretat com «un abandonament per part de la Generalitat de la col·laboració privada en la gestió de les infraestructures públiques».