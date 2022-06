a càrrec de l’orquestra del conservatori isaac albéniz. L’Auditori de Girona va acollir ahir el concert commemoratiu dels 200 anys de la Diputació de Girona, que va anar a càrrec de l’Orquestra del Conservatori de Música Isaac Albéniz, creada expressament per a l’ocasió. Així, hi van participar alumnes de grau professional juntament amb professorat, exprofessorat i exalumnes del centre. A l’acte hi van assistir diputats de la corporació, nombrosos representants polítics i treballadors de la institució. El president, Miquel Noguer, va recordar que des de la seva creació, fa 80 anys, el Conservatori ha experimentat «una gran evolució» i ha suposat «un gran salt qualitatiu en l’ensenyament del grau professional de música a Girona».