La Facultat d’Educació i Psicologia de la Universitat de Girona va acollir ahir l’acte de lliurament de la 25a edició dels premis que atorga l’Associació Mestres 68. Enguany, han reconegut la tasca de Ruth Vert per «l’empatia en crear pedagogies generadores de valors i ètica amb l’objectiu d’ajudar a construir una escola més democràtica i inclusiva»; l’Associació CeDRe per la «implicació per potenciar la transformació i millora de l’educació»; l’InfoK per la «innovada metodologia informativa que aplica amb l’objectiu de desvetllar els valors universals de la pau» i Domènec Fita, a títol pòstum, per «l’acció professional incansable i compromesa en la innovació de les pràctiques professionals».