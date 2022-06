El sindicat Metges de Catalunya (MC) ha posat en marxa una campanya de recollida de signatures entre la població catalana amb l’objectiu que la ciutadania s’impliqui en la reclamació de més finançament i personal per al sistema sanitari públic. Amb el lema Dels aplaudiments a les signatures: Implica’t per la sanitat pública!, el sindicat mèdic presenta un decàleg de mesures per «recuperar i millorar la sanitat». Al seu decàleg de peticions, MC reclama que s’incrementi el pressupost sanitari i que es contracti més personal assistencial.