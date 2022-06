Situació «crítica» a l’hospital Trueta pel dèficit d’anestesiòlegs

Fa anys que el dèficit d’anestesiòlegs a l’hospital Trueta és una problemàtica evident i cada vegada s’està accentuant més. El 2018, el sindicat Metges de Catalunya ja alertava d’una situació «insostenible» després que la plantilla d’aquests especialistes es reduís en gairebé un terç amb poc temps. Mesos més tard, van reiterar que la fuga de professionals s’estava «enquistant», ja que no se substituïen.

Actualment, el dèficit persisteix. En la darrera junta de personal del Trueta, els sindicats van tornar la problemàtica sobre la taula i van manifestar que «tenim una fuita de personal que marxen a altres hospitals». Segons expressen els sindicats, la direcció del Trueta va admetre que la situació és «crítica», perquè els residents que han finalitzat la formació de l’especialitat han optat per marxar a treballar a Barcelona. Concretament, segons informa la direcció a aquest diari, en són tres.

També afegeix que la manca de professionals d’anestesiologia no és un problema limitat a la Regió Sanitària de Girona, sinó que afecta a tot l’Estat, on és generalitzada des de fa anys. Això fa que siguin professionals «molt buscats» dins el sector sanitari. Aquest fet s’exemplifica amb els professionals que han finalitzat el MIR i han optat per iniciar la seva vida laboral a un nou centre. Com a conseqüència, la direcció afirma que està fent una «important tasca» de recerca de professionals d’anestèsia, «fins i tot a través d’empreses de gestió de personal, per intentar incorporar anestesistes quan abans millor».

Tenint en compte que es tracta d’una especialitat que dona un servei transversal, la manca de professionals d’anestèsia afecta la majoria serveis assistencials de l’hospital. A banda de l’activitat quirúrgica, els anestesiòlegs participen en molts altres procediments, com ara l’intervencionisme, broncoscòpies i sala de parts, entre d’altres.

De fet, tot i que els representants del sindicats van admetre que el Trueta no és l’únic hospital que té aquesta problemàtica, també van manifestar que molts professionals marxen per la sobrecàrrega assistencial i les guàrdies que han d’assumir a aquest hospital, entre altres aspectes.

Al 2019, el sindicat Metges de Catalunya ja advertia que cada vegada hi ha més serveis hospitalaris no quirúrgics, com les sedacions, les broncoscòpies o les unitats del dolor, que requereixen la participació de l’anestesiòleg, circumstància que comporta un «increment notable» de les càrregues assistencials davant la dificultat afegida de cobrir les places vacants.

L’anestesiòleg del Trueta, Josep Vilaplana, que també és president del Col·legi de Metges de Girona, lamenta que «fa vint anys que tenim dèficit d’aquesta especialitat i se sap que la situació cada vegada s’agreujarà més, però no s’està fent res». L’anestesiòleg critica que s’ha fet «una mala planificació» dels MIR, ja que no s’ha tingut en compte aquesta manca d’especialistes. Respecte al dèficit del Trueta, Vilaplana afegeix que hi ha molta sobrecàrrega i les guàrdies són «dures», per això, concreta que molts professionals marxen a treballar a hospitals comarcals, on no hi ha tanta pressió. El metge demana «solucions» perquè actualment «tenim dificultats per cobrir el dia a dia».

Pel que fa a la gestió dels torns, «hi ha professionals que han de fer més hores tenint en compte que l’activitat en general ha crescut molt, ja que s’estan recuperant intervencions suspeses durant les èpoques més crítiques de la pandèmia».

MIR sense cobrir als CAP

D’altra banda, el president del Col·legi de Metges recorda que la manca de professionals s’està estenent a totes les especialitats. Posa d’exemple les places MIR que han quedat sense cobrir a l’atenció primària. És per això que insisteix que «caldria augmentar un 20% les places de Medicina en els propers cinc anys» perquè «necessitem molts més professionals del que pensàvem». També critica la solució de recórrer a professionals extracomunitaris, tal com ha manifestat el ministeri de Sanitat, per cobrir vacants. «Aquesta no és la solució, sinó que cal millorar les condicions contractuals perquè els sanitaris catalans no marxin a treballar a l’estranger».