«A Banyoles hi ha indignació sobre la resposta de la justícia davant els reincidents»

Banyoles, durant més de dues dècades, ha estat un dels municipis que ha encapçalat el rànquing dels millors llocs per viure de tot Catalunya per la seva qualitat de vida, les oportunitats laborals dels seus ciutadans i pels baixos índex de delinqüència. La capital del Pla de l’Estany, amb una població de 20.000 habitants, ha vist del tot alterada aquesta condició de ciutat modèlica per passar a ser el municipi català on més han pujat els delictes contra la propietat amb un increment del 157,8% respecte al mateix període de l’any 2021. En bona part, aquesta situació de canvi tan contundent està estretament vinculada amb el cas d’un lladre reincident, veí de Banyoles, i que acumula 19 antecedents policials. Aquest individu, un home de 28 anys i d’origen subsaharià, va posar en alerta a tota la població i especialment a la policia, ja que va actuar de forma sistemàtica durant els tres primers mesos d’aquest any. Amb més d’una vintena de detencions i posades en llibertat, finalment va ingressar a la presó per ordre del jutge. La majoria dels delictes que se li atribueixen són de robatoris amb força, especialment en vehicles aparcats al carrer o en garatges comunitaris. Aquests fets van provocar una certa alarma social i la indignació entre la ciutadania per la continuada posada en llibertat d’aquest delinqüent, després de cada detenció, i la seva reincidència delictiva.

L’alcalde de Banyoles, Miquel Noguer, assegura que el govern de la ciutat està, des del primer dia, molt emetent amb aquest problema i confirma que abans d’acabar aquest mes de juny, es reunirà la Junta de Seguretat Local on s’analitzaran totes les dades del primer trimestre i també del segon en què, de ben segur, mostraran una clara tendència a la baixa per anar-se situant als nivells habituals dels darrers anys a la ciutat. Noguer afirma que «Banyoles ha viscut una punta molt accentuada d’increment dels delictes, i que entre la població no hi ha una gran sensació d’inseguretat, però sí una gran indignació i impotència sobre la resposta de la justícia davant dels casos de delinqüents reincidents». En aquest sentit, l’alcalde ha mantingut reunions amb la fiscal en cap i el president de l’Audiència Provincial de Girona per tractar sobre la problemàtica de la reincidència delictiva. L’alcalde assegura també que els cossos policials estan fent bé la seva feina i que la coordinació entre Mossos i Policia Local representa una gran millora en l’eficàcia policial. Des de fa un parell d’anys, Banyoles és pionera amb el model de comissaria conjunta entre el cos de la Policia Local i el dels Mossos d’Esquadra que treballen de forma absolutament coordinada i planificada a fi de millorar la resposta en matèria de seguretat ciutadana. Prova d’això és el gran nombre de detencions que han realitzat en els darrers temps. Els efectius policials de Banyoles, i per extensió el Pla de l’Estany compta amb 98 agents en actiu repartits amb 30 agents de la Policia Local i 68 efectius del cos de Mossos. En aquest sentit, i derivat del desmantellament de la Sala de Comandament dels Mossos a Girona, a finals de l’any passat 18 agents es van incorporar a la comissaria de Banyoles.