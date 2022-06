El Departament de Salut vol millorar l’atenció pediàtrica a partir d’un procés participatiu en què hi col·laboren professionals, experts, infants i famílies. Es tracta de l’actualització del programa Infància amb Salut on es determinen quins cribratges, vacunacions o educació per la salut s’han de fer i en quina edat correspon. Aquesta actualització del programa vol abordar reptes com ara la salut ambiental, l’abús de pantalles o la sexualitat.

La segona pota del procés participatiu ha vingut de la mà dels infants. Per això s’ha fet un taller amb alumnes de 2n i 4t de Primària de vuit centres educatius de Catalunya, entre ells, l’escola La Draga de Banyoles. En aquests tallers l’objectiu principal era que els infants expliquessin la «seva experiència amb les revisions» al pediatra del CAP. Els alumnes de La Draga van dibuixar com són les revisions al metge i com els hi agradaria que fossin. Per participar en aquest taller, la directora de l’escola, Lídia Canet, assegura que han estat treballant uns dies a les aules què es fa en les revisions periòdiques del pediatra. «Era molt important separar-ho de les vacunes o de les visites que fem quan ens trobem malament», afegeix la directora. A través dels dibuixos els infants asseguren que els agrada anar al metge, però sí que han explicat que a vegades senten por perquè no saben què els faran. La infermera del CAP de Banyoles, Yvonne Antoine Riolobos, apunta que possiblement una millora per eliminar aquesta «por» podria ser «explicar en tot moment què es fa, en comptes d’anar directament» a revisar el correcte funcionament del cos. Per altra banda, els escolars de Banyoles manifesten que senten «vergonya quan els han d’abaixar la roba interior» per comprovar que els sexes creixen com toca. En aquest sentit, la infermera insisteix en què la manca d’informació que tenen els infants pot ser clau en aquest sentiment de vergonya, tot i que creu que és «normal» que sentin aquesta sensació quan s’han de despullar. Ara, el Departament ha engegat un procés participatiu amb les famílies. Es tracta d’un qüestionari virtual que planteja opcions sobre aquesta atenció sanitària primària que reben els infants i algunes activitats preventives. El projecte també vol agafar una dimensió més enllà del sector de la salut i vol establir col·laboracions amb Educació i Drets Socials per a garantir la integració de tots els infants i entendre «la vulnerabilitat en totes les seves facetes».