Èxit rotund a Arbúcies amb les catifes de flors

Les vint-i-sis catifes de flors, que han ocupat fins a dos quilòmetres, han estat les protagonistes dels carrers d’Arbúcies aquest cap de setmana, en una edició on totes aquestes obres d’art efímeres amb flors i fulles del Montseny han tingut com a element comú el 50è aniversari dels Gegants i Grallers d’Arbúcies.

L’alcalde Pere Garriga, en declaracions al Diari de Girona, ha afirmat que «és l’any que hi ha hagut més visitants, dels que recordo com a alcalde». «Els restaurants no han pogut atendre a tothom per la quantitat de visitats que han vingut», ha afegit Garriga.

La festa, que es fa des de fa més de cinc-cents anys i va ser declarada Festa Tradicional d’Interès Nacional, va començar dissabte amb un espectacle familiar i el dibuix de les catifes a terra fins ben entrada la nit, mentre que avui diumenge els veïns han treballat en la confecció de les flors naturals.

En aquesta edició, coincidint amb el motiu del 50è aniversari de la colla dels Geganters i Grallers, l’Associació de Catifaires (ACA) i l’Ajuntament van decidir que també fos la colla la que fes de jurat popular dels premis. Així, els carrers premiats han estat el Segimon Folgueroles, el Castell i el Camprodon, i, finalment, el carrer Major.

A més, avui a la tarda s'ha celebrat la cercavila que trepitja les catifes, tal com marca la tradició, i que dona per acabada la festa que es reprendrà amb les Enramades aquest dijous 16 de juny fins dimecres vinent 22 de juny.

Retorn a la normalitat

Després de dos anys amb adaptacions a causa de la pandèmia, segons Pere Garriga enguany «s’ha recuperat la normalitat». «Amb inventiva hem pogut continuar desenvolupant el que per nosaltres ho és tot, la nostra Festa Major», ha afegit l’alcalde d’Arbúcies.