Un casal per a cohesionar la diversitat cultural de Banyoles

Primer, van observar el municipi amb esperit crític. Després, l'entitat banyolina Amics de Garawol els va llançar un repte. «Ens van confessar que els gambians que arriben a Banyoles se senten desplaçats i desconnectats de la ciutat», sosté la mestra de l'escola La Draga, Carme Guerrero. A partir d'aquí, els van demanar ajuda per a revertir el problema.

Els alumnes, que assegura que estan «molt conscienciats amb la discriminació racial», van començar a esbossar idees que els permetessin materialitzar la inquietud de l'entitat. I així va néixer la llavor que acabaria donant forma al projecte. «Veien que de dilluns a divendres es podien relacionar a l’escola, però van detectar que durant els caps de setmana les cultures no interaccionen», sosté Guerrero. I els alumnes de 5è de Primària de l’escola La Draga van posar fil a l’agulla a una idea que, des del primer minut, els va «engrescar»: li proposarien a l’Ajuntament de Banyoles crear un casal integrador perquè els infants banyolins, sigui quina sigui la seva procedència, puguin relacionar-se, sobretot, els caps de setmana. «L’objectiu era crear un espai de trobada per a les diverses cultures que conviuen al municipi», afirma.

Però sabien que no en farien prou amb un local per a traspassar els murs de la diversitat cultural. Així que van fer volar la imaginació i van dissenyar una bateria d'activitats per a fomentar l'intercanvi cultural. Una d'elles (i la més popular): un taller de cuina per a degustar plats típics d'arreu del món. A més, també hi van afegir un espai de dansa per a conèixer els balls tradicionals dels diversos països d'origen, un espai per a descobrir jocs d'arreu del món, un hort i un espai «de relaxació» on els nens es poguessin donar un cop de mà amb els deures i la preparació dels exàmens. El projecte, afirma la mestra, que «pot ser un començament perquè els nens de diferents cultures puguin enfortir els lligams». De fet, els alumnes han confeccionat dues maquetes sota el paraigua del projecte de casal integrador per a mostrar a l'Ajuntament de Banyoles dues vies d’explotació.

Agents de transformació

El projecte de casal integrador és una de les 43 propostes presentades en el marc del projecte «Banyoles ets tu», que en la seva 7a edició ha comptat amb la participació d’alumnes de 5è i 6è de Primària de les escoles La Draga, Baldiri Reixac, Camins i Can Puig. El programa, ideat per la plataforma ColActiva i amb el suport del Servei d’Educació de l’Ajuntament de Banyoles, vol fer aflorar actituds participatives, transformadores i compromeses per a convertir Banyoles en un municipi «més educador i cívic». El projecte compta amb la participació activa dels infants, representants municipals i entitats banyolines. En aquest edició, hi han participat Mas Casadevall, Junts i Endavant i l’Associació Garawol.

Temàtiques «més realistes»

Les temàtiques dels projectes proposats en aquesta edició són, segons la regidora d’Educació de l’Ajuntament de Banyoles, Ester Busquets, «més realistes, aterrades i amb molta consciència de ciutat». La inclusió -des de la vessant cultural a la discapacitat- ha estat un dels «temes estrella». A partir d’aquesta inquietud, els alumnes han proposat a l’Ajuntament de Banyoles ampliar l’oferta de llibres de la nova biblioteca pública per a donar resposta a l’àmplia diversitat lingüística del municipi, així com també adaptar-los a les persones amb discapacitat; habilitar espais de lectura a l’exterior de les instal·lacions de la biblioteca; l’adaptació d’espais públics, des de voreres a gronxadors; o una campanya de sensibilització perquè la ciutadania conegui un restaurant on treballen persones amb discapacitat. Amb tot, la regidora assegura que les propostes presentades «demostren la consciència dels més petits sobre la diversitat de Banyoles». En referència a la possible posada en pràctica del projecte de casal integrador, assegura que «no descartem fer-ho».

De fet, recorda que algunes de les propostes que s’han presentat en anteriors edicions del projecte «Banyoles ets tu» s’han dut a terme. Un dels exemples, detalla, han estat «les millores introduïdes al parc infantil de La Draga».