Girona és la sisena província on s’han denunciat més violacions

Girona s’ha convertit en una de les províncies de l’Estat que més violacions ha registrat durant el primer trimestre de 2022. Se n’han denunciades 19 i això l’ha catapultat fins al sisè lloc de tot Espanya. Aquest nombre casos tractats per la policia en només tres mesos, és gairebé el doble que en el mateix trimestre de l’any passat. La tendència a l’alça és un fet que es va donant en els últims anys. Aquest tipus de delictes, els sexuals, sovint costa que es denunciïn però cada cop hi ha més afectats que ho fan. A banda existeixen protocols amb els centres sanitaris que obliguen a comunicar una agressió sexual amb penetració a la policia i després s’activa tota la maquinària de suport i també, per arrestar al presumpte agressor.

544 violacions en tres mesos

A tot Espanya en tres mesos s’han conegut fins 544 agressions sexuals amb penetració. Una xifra molt elevada, que supera en un 27% la de l’any anterior (426) i de molt més, la del 2019, abans de la pandèmia, que va tancar amb 377 denúncies per aquest delicte sexual.

La província de Girona ocupa la sisena posició en nombre de violacions denunciades. Mentre que la de Barcelona encapçala el rànquing estatal i amb xifres molt elevades i distanciades de la resta. En tres mesos de 2022, la policia ha rebut 116 denúncies d’agressions sexuals amb penetració. Per darrere hi ha Madrid (51) i Alacant (34).

Per contra, a la cua de la llista hi ha sis províncies. En aquestes no ha transcendit cap cas o almenys així ho mostren les dades del Balanç de Criminalitat del Ministeri de l’Interior que col·loquen a zero aquest indicador penal. Les províncies concretes són: Conca, Guadalajara, Terol, Valladolid, Palència i Àlaba. A les dues ciutats autònomes (Ceuta i Melilla) tampoc se n’ha denunciat cap cas.

Delictes sexuals: 14 posició

D’altra banda, enguany també s’han denunciats molts delictes sexuals a la província: 80 casos. Aquí s’inclouen les 19 violacions però també la resta de delictes sexuals com pot ser els abusos, assetjaments, entre altres.

Es tracta també una de les províncies amb més casuística, cosa que situa Girona en la catorzena posició. Els delictes contra la llibertat i la identitat sexual també han anat a l’alça els últims anys. Respecte al prepandèmic 2019, hi ha hagut una escalada d’un 42% més a Girona i respecte a l’any passat, d’un 15,9%.

Malgrat que hi ha una xifra negra oculta, el nombre de casos a Espanya també segueixen la tendència ascendent. Durant el primer trimestre se n’han denunciat 4.191 casos, un 21% més que l’any passat.

La província que torna a estar al capdavant és una de catalana, la de Barcelona, amb 592 fets denunciats. Tot i això, s’ha de dir que aquí les distàncies entre províncies són més curtes. A la segona posició hi ha Madrid on s’han denunciat 559 casos durant el primer trimestre, mentre que la tercera és per València i no per Alacant com passa amb les violacions. En aquesta província, la policia ha treballat en 250 casos durant els tres primers mesos de l’any.

Conca i Palència d’altra banda són les dues províncies amb menys casuística de tot Espanya en el primer trimestre. En aquestes zones s’han denunciat dos i tres casos de delictes contra la llibertat i la identitat sexual.