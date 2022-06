Indignació a la Vall del Rigat, al Ripollès, per l'endarreriment de l'arribada de la fibra òptica. L'empresa que fa la instal·lació, Adamo Telecom Iberia, ja ha cablejat Planoles, quatre nuclis de Toses i dos de Ribes, però l'obra ha quedat encallada. Queda pendent l'autorització de la comissió territorial d'Urbanisme, que ha de permetre fer una rasa entre Ventolà i Planoles, i que Foment autoritzi passar el cable pels pals de telèfon de l'N-260 a Campdevànol. Es tracta d'uns suports antics que no compleixen la normativa actual de distàncies respecte a la carretera. L'alcalde de Planoles, David Verge, denuncia la «lentitud» dels permisos d'una obra que no té «impacte ambiental» i que és indispensable per evitar el col·lapse d'Internet a l'estiu.

A Planoles i a diferents nuclis de la vall del Rigat la cobertura d'Internet els arriba per ones de ràdio, a través d'un repetidor que hi ha a Campelles. Aquest sistema, però, es col·lapsa en moments com l'estiu quan doblen i tripliquen la població per l'arribada de visitants o segones residències. La connexió amb la fibra òptica ha de ser la solució a aquest problema. Ara, però, viuen amb molta indignació l'endarreriment dels treballs per uns permisos que no arriben. «Ho tenim tot cablejat des del març i pensàvem que per Setmana Santa o maig ja tindríem la fibra, però ara ja veiem que no ho tindrem fins a finals d'any», explica a l'ACN l'alcalde de Planoles, David Verge. Inicialment, preveien que per fer una rasa de més km entre Ventolà i Planoles i poder passar el cable només feia falta els permisos de l'Ajuntament. Però després van saber que també havia de passar per la comissió territorial d'Urbanisme a Girona. «Això vol dir exposició pública de 30 dies, passar-ho per ple, i després enviar-ho a la comissió, que es reuneix cada mes i mig, comptant que entri en l'ordre del dia», detalla. Un procés que també ha de fer Ribes de Freser perquè passa pel seu municipi.

Si bé entén que les coses «s'han de fer ben fetes», creu que les administracions haurien de ser més àgils. «És una obra senzilla, d'una rasa en un camí, no és cap obra faraònica ni tampoc té impacte ambiental», es queixa l'alcalde de Planoles. I es pregunta per què no es pot fer passar per una via d'urgència. Aquest dilluns aprovaran per ple l'obra, però faltarà que Urbanisme hi doni el vistiplau. Per la seva banda, l'alcalde de Toses, Joan Bernadas, ho viu amb resignació. Creu que hi ha hagut una mala planificació de la Generalitat, que «fa quatre anys es van comprometre que arribaria el 2022» i no s'ha complert. I veu aquest endarreriment com un «greuge» que perjudica la zona.

El tram de Campdevànol, aturat per uns permisos de Foment

Per fer arribar el cable a Planoles, cal també crear una xarxa troncal des de Campdevànol fins a Ventolà. I aquesta està aturada per uns permisos de Foment. Segons Verge, per poder passar el cable cal utilitzar els pals de telèfon que ja hi ha a tocar de l'N-260. La normativa actual, però, exigeix una distància mínima respecte a la carretera que els pals antics com aquests no compleixen. I no hi ha una alternativa tècnica viable perquè la vall és estreta. Com a conseqüència, aquest tram de l'obra també ha quedat en punt mort, malgrat que tots els pobles de la vall tenen la fibra passada. Concretament, són Planoles, tots els nuclis de Toses (Fornells de la muntanya, Nevà, Dòrria i Espinosa) i els nuclis de Ventolà i Bruguera de Ribes de Freser. L'excepció és Campelles, on des de fa més d'un any ja tenen fibra amb una altra companyia.

Segons Verge, no s'entén que la Generalitat i el govern espanyol es comprometin a treballar per evitar la despoblació i fer arribar la fibra òptica, però que després tot quedi aturat per «falta d'agilitat i traves administratives». Defensa que els pobles «es trenquen les banyes» per retenir la població i atraure nous habitants, com ara amb poder oferir fibra òptica, i que això els resta competitivitat respecte a altres punts del territori.

Empreses i famílies amb mala cobertura

Lluís Gómez, té una empresa d'embotits a Planoles, i es queixa que massa sovint els queden penjades les comandes o les reunions telemàtiques per la mala cobertura d'Internet. Al final han de recórrer al telèfon per solucionar-ho, perdent energia i temps. Com a pare, explica que a casa no poden tenir els tres ordinadors dels fills connectats a la vegada i recorda que a l'escola també els faria molta falta la connexió per treballar. «És un pal, tot és un tema de paperassa, perquè tenim la fibra a 5 minuts d'aquí, a Ribes de Freser, i per culpa de la burocràcia no acaba d'arribar aquí dalt», es queixa. I es queixa que el municipi està perdent oportunitats de créixer en habitants i econòmicament. «És un fre, perquè la gent necessita treballar amb la fibra i no ve aquí on tenim una escola rural, negocis, allotjaments rurals, empreses… No ens falta res, ens falta el que és important, la bona comunicació».

Qui també es queixa de la «ineficiència de l'administració» és Emili Teixidor, empresari de Planoles. Treballa a tot el món i el fet de no tenir fibra és com «estar al segle XVIII». Ha hagut d'idear un sistema amb dues xarxes a casa perquè la xarxa habitual «es talla molt sovint» i és inoperativa. «És increïble que, tenint passat el cablejat de fibra, no la puguem tenir per temes administratius», afegeix. Un fet que se suma a les «barreres» que ja hi ha a la zona en matèria de transports i que perjudiquen, diu, les empreses que intenten crear riquesa al poble. Des de la Direcció General d'Ordenació del Territori i Urbanisme han confirmat a l'ACN que tenen dos expedients oberts d'aquest projecte i que els Ajuntaments de Ribes i Planoles han de fer els respectius tràmits per poder tirar-ho endavant. Si bé no poden concretar en quina sessió de la comissió territorial de Girona es portarà el projecte, sí que asseguren que el termini màxim que tenen per donar-li la llum verda és de tres mesos un cop tinguin tot l'expedient complet. Fins llavors, les obres no es poden executar.