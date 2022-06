Un irlandès es queda dotze hores «tirat» a Vilobí perquè Ryanair no el deixa volar

Havia de ser tan senzill com tornar a Londres després d’unes vacances a Catalunya, però per al jove irlandès Cian Kinsella el retorn a casa es va convertir la setmana passada en una desagradable odissea. Diumenge passat, 5 de juny, Kinsella va quedar-se «tirat» durant dotze hores a l’aeroport de Girona després que personal de Ryanair no el deixés pujar a l’avió que l’havia de portar a Londres-Stansted amb l’argument que, després del Brexit, el seu passaport irlandès no era vàlid per entrar al Regne Unit, tot reclamant-li un certificat d’arrelament. Kinsella era conscient que la companyia no podia reclamar-li això -ja que la llei és clara i estableix que els ciutadans amb passaport irlandès poden entrar al Regne Unit només mostrant-lo-, però es va haver de quedar a terra. Després de passar com va poder la nit a l’aeroport de Girona, va haver de comprar un vol per l’endemà al matí a Cork i, d’allà, volar a Londres-Gatwick. El resultat: una factura de 182 lliures més alta (213 euros), un dia sencer perdut a la feina -és professor de secundària, de manera que no ho pot recuperar- i una reclamació a Ryanair que, de moment, no ha tingut resposta.

Tal com ha explicat ell mateix a Twitter, Kinsella havia d’agafar un vol des de Girona a Londres Stansted diumenge 5 de juny a les 21:45, que es va endarrerir fins a les 23:40h. Quan va arribar el moment va poder passar el control de seguretat sense problemes, però es va trobar amb què, un cop a la porta d’embarcament, el personal de Ryanair -segons Kinsella, de manera molt desagradable- li va denegar l’accés tot dient que el passaport irlandès no és suficient per entrar al Regne Unit des del Brexit, i que havia d’aportar un certificat d’arrelament. Kinsella va replicar que no, ja que la llei permet que els ciutadans irlandesos puguin entrar al Regne Unit només ensenyant el passaport, però no li van fer cas i el van deixar a terra. Gairebé a mitjanit, es va haver de quedar a dormir a les instal·lacions de Vilobí. Un cop constatat que es perdria les classes de dilluns, va haver de comprar un vol a Cork (Irlanda) per l’endemà al matí, i des d’allà agafar un altre vol fins a Gatwcik (Londres). El més irònic de tot és que tots dos vols van ser amb Ryanair, que en aquesta ocasió no li va posar cap mena de problema per entrar al Regne Unit només amb el passaport irlandès.

Com a resultat, explica que el viatge de tornada li va costar 182 lliures esterlines més car: 140 lliures gastades en els nous bitllets d’avió, quinze més del bitllet de tren d’Stansted a Londres que no va poder fer servir, les 7 lliures que es va haver de gastar en un nou bitllet de tren de Gatwick a la capital anglesa i 20 euros en alcohol que havia comprat al duty free però que no li van deixar passar quan va haver de tornar a embarcar.

Per tot plegat, Kinsella ja ha posat una reclamació a Ryanair. De moment, però, no ha tingut resposta. En conversa amb Diari de Girona, explica que l’únic que ha rebut per part de la companyia ha estat un correu electrònic genèric (el mateix que envien per a totes les queixes) dient que han passat el cas al departament corresponent i que ja l’investigaran. Arran de la publicació del seu cas a Twitter, tanmateix, Kinsella ha vist que no ha estat l’únic que s’ha trobat en una situació com aquesta. Nombrosos internautes li han mostrat el seu suport i han explicat que, després del Brexit, en algunes ocasions també han tingut problemes per entrar amb el passaport dels seus països d’origen al Regne Unit, malgrat que la llei ho permet.