Què ha passat amb els nens ucraïnesos dos mesos després que arribessin a les aules gironines? La Yaryna i en Bohgdan, que van aterrar a l’escola Vedruna d'Arbúcies a mitjans de març enmig d’una gran expectació, ja han abandonat el centre. La nena, explica la directora, Glòria Bohils, «s’ha traslladat a Portugal perquè aquí no rebien prou ajudes». El nen, detalla, ha tornat a Ucraïna. «Van marxar d’un dia per l’altre, la mare havia de tornar al país per a no perdre la feina». En canvi, a l'escola Vedruna de Palamós, els refugiats ucraïnesos han passat de 2 a 7. La directora de Primària, Gemma Vilà, assegura que ja estan començant a notar «petits progressos» en l’aprenentatge del català i segueixen centrant els esforços en la socialització.