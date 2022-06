La calor desmesurada que s’està visquent aquest mes de juny va disparar ahir els termòmetres amb una jornada estival. El Servei Meteorològic de Catalunya informa a partir d’avui del primer episodi d’onada de calor de la temporada que es pot allargar quatre o cinc dies. Al litoral s’esperen temperatures menys extremes.

Figueres amb 33 graus, la Bisbal d’Empordà amb 32, o Banyoles amb 33 graus són alguns dels registres d’ahir que alguns punts de Catalunya com el pla Lleida van situar-se sobre els 38 graus.

Algunes comarques de Catalunya podrien registrar ruixats fins dimecres, però s’espera una onada de calor per un front d’aire càlid. S’esperen temperatures molt altes amb valors al voltant d’uns quaranta graus al pla de Lleida. Prop del litoral, però, s’espera que no hi hagi aquestes temperatures extremes. El pic de calor s’espera entre dijous i divendres.