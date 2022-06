La primera onada de calor de l'any està començant a mostrar els primers senyals.

Les temperatures mínimes avui han estat molt elevades en punts de la província i fins i tot, s'ha registrat una primera nit tropical en punts de l'Alt Empordà.

S'han superat els 20 graus a Portbou i Roses (20,8ºC) i gairebé, al pantà de Darnius-Boadella (19,8ºC).

El registre més elevat mínim s'ha donat a Portbou amb 22,7ºC. El vent del nord ha fet que els termòmetres en aquesta àrea empordanesa anessin amunt.

La resta de mínimes també s'han mantingut elevades i s'han mogut entre els 15 i 17 graus en punts de l'interior i el litoral. Cal destacar per exemple, els 16,1ºC de la ciutat de Girona.

Avui serà un dia on la roba fresca serà, buscar l'ombra i els aparells d'aire condicionat seran els reis en moltes llars i empreses. Està previst que els termòmetres vagin ben amunt.

A tres quarts de nou del matí ja hi ha temperatures que voregen els 30ºC:

Espolla: 29,3 ºC

Roses: 28,7 ºC

Torroella de Fluvià: 27,9 ºC

Cabanes: 27,7 ºC

Portbou: 27,3 ºC

Aquests registres seran història en poca estona perquè les màximes es preveu que superin els 35 graus. Aquesta entrada d'aire africà s'instal·larà a Catalunya des d'avui i durarà ben bé fins al cap de setmana.

Perill d'incendi

Aquesta situació d'altes temperatures no ajuda gens al territori, que està molt sec i necessitat de pluja. El perill d'incendi està ben vigent i zones de l'Alt i Baix Empordà són les més castigades i que es troben en situació de més alerta.

Aquest cap de setmana ja s'ha produït algun petit ensurt, com per exemple a Vilanant. On un foc ha calcinat 8 hectàrees.