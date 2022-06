Fa quatre mesos, la torderenca Margarita Jordà va acollir de forma voluntària tres refugiats ucraïnesos, una mare amb dos menors a càrrec, de 9 i 14 anys. Durant aquest període, afirma que la factura de l'aigua se li ha triplicat i assumeix les despeses extra, com les excursions escolars, gràcies a petites aportacions dels veïns del municipi. Ara, però, reclama l’ajuda que assegura que se’ls va «prometre». «El Govern va anunciar que donaria ajudes a les famílies d'acollida, l'he reclamat tant a la Generalitat com al Ministeri de l'Interior i em diuen que no hi ha ajudes establertes per a les famílies d'acollida, que tot es vehicula a través de la Creu Roja», explica. «La Creu Roja els deixa en hotels sense donar-los tot el que faig jo, els proporciono suport emocional, classes de castellà, els busco amics i els intento integrar a la societat», defensa.

Però «moltes» famílies d’acollida, lamenta, «ja no poden assumir les despeses de la seva butxaca i els refugiats van a parar a altres llocs». El que reclama és que l'administració els proporcioni «alguna ajuda» com «bons energètics» per a col·laborar en la seva manutenció. «Si tens un menor d’acollida, la Generalitat et paga més de 400 euros, però si tens a una família refugiada, no et paguen res», lamenta.