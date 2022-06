L'Audiència de Girona ha condemnat a 2 anys de presó un home que va abusar d'una companya de feina a Puigcerdà quan estava «profundament adormida» i en estat d'embriaguesa pel consum d'alcohol la matinada del 13 de juliol del 2019. L'acusat, per a qui la fiscalia demanava inicialment 7 anys de presó, ha reconegut els fets i li han apreciat dues atenuants: una per ingesta d'alcohol i l'altre de reparació del dany perquè ha consignat part de la indemnització. El processat no haurà d'entrar a presó perquè no té antecedents i es compleixen els requisits legals. El tribunal ha suspès l'execució de la pena amb la condició que no torni a delinquir al llarg de 5 anys i que se sotmeti a un curs d'educació sexual. La sentència és ferma.

L'acusat ha reconegut que la nit del 12 de juliol del 2019 va quedar amb la víctima -a qui coneixia perquè havia treballat per a ell- i amb una amiga d'ella per sortir per Puigcerdà. Van estar bevent alcohol a diversos bars. Cap a les tres de la matinada, ja del 13 de juliol, la víctima va començar a acusar la ingesta de begudes. Segons l'escrit d'acusació de la fiscalia que el processat ha subscrit, l'acusat es va aprofitar «de l'estat d'embriaguesa, del cansament i de la somnolència de la víctima» i es va oferir a portar-la a casa amb cotxe. En comptes d'això, però, va conduir fins al seu garatge i hi va estacionar el vehicle.

Allà, i quan la víctima estava «profundament adormida» pel consum d'alcohol, li va descordar la camisa, li va abaixar els pantalons i la va penetrar arribant a ejacular. La fiscalia apunta que la víctima no va poder oposar resistència, però tampoc va consentir a mantenir relacions sexuals. La dona es va despertar quan el processat va intentar abusar d'ella per via anal: «Es va despertar a causa del dolor». Per aquests fets, la fiscalia demanava inicialment 7 anys de presó i l'acusació particular elevava la petició a 10 per un delicte d'abús sexual amb accés carnal. Com que el processat ha admès els fets, fiscalia, acusació particular i defensa han arribat a un acord per rebaixar-li la pena aplicant-li dues atenuants: una per embriaguesa perquè aquella nit també havia consumit alcohol i una altra de reparació del dany perquè ha consignat part dels 13.000 euros d'indemnització per a la víctima.

La secció tercera de l'Audiència de Girona l'ha condemnat de viva veu i li ha imposat 2 anys de presó. A més, ha acordat la suspensió de l'execució de la pena. Això vol dir que no haurà d'entrar a presó amb la condició de no delinquir en un termini de 5 anys, sotmetre's a un curs d'educació sexual i abonar la resta de la indemnització que queda pendent. El processat no es podrà apropar a menys de 100 metres ni comunicar-se amb la víctima durant 6 anys. El fiscal i les parts han renunciat a presentar recurs i la sala ha decretat que la sentència ja és ferma.