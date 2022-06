El Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural instal·larà enguany equips d'autoconsum fotovoltaic a dos dels seus edificis de les comarques gironines. En total, posaran en servei 110 kWp de potència sobre gairebé 700 metres quadrats de cobertes, que permetran generar 131 MWh anuals d'energia elèctrica. El projecte suposarà una inversió de 186.000 euros. Els edificis on s'instal·laran les plaques fotovoltaiques són l'oficina comarcal del Departament al Baix Empordà, ubicat a la Bisbal, i l'Escola Agrària i Forestal de Santa Coloma de Farners. El projecte preveu que gairebé el 43% de l'electricitat produïda es destini a abastir el consum dels mateixos edificis i, en un futur, volen abocar l'excedent a la xarxa elèctrica.

Els equips s'instal·laran en el termini de dos mesos i mig a partir de l'adjudicació del contracte.

La mesura té dos objectius: per una banda, contribuir a fer avançar la transició cap a un nou model energètic descarbonitzat, basat en l'estalvi i l'eficiència energètica i les energies renovables i, per l'altra, que la Generalitat esdevingui un model per a la societat catalana en matèria d'autogeneració d'electricitat a partir d'energies renovables.

En el conjunt de Catalunya, el Departament invertirà aquest any 1,4 milions d'euros en la instal·lació d'equips d'autoconsum fotovoltaic en vint dels seus edificis. La mesura permetrà la posada en servei de 749 kWp de potència sobre un total de 4.200 metres quadrats de cobertes, i és el tret de sortida per dotar tots els edificis de serveis del Departament amb equips d'autogeneració d'energia.

Aquestes vint instal·lacions generaran 945,9 MWh anuals –l'equivalent al consum d'unes 300 llars-, dels quals un 60% es destinarà a cobrir la demanda d'energia d'aquests equipaments públics. En total, s'utilitzarà un 76% de la superfície aprofitable de les cobertes dels edificis.

La instal·lació de plaques fotovoltaiques als edificis i equipaments del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural se suma al conjunt de mesures que el mateix departament ha posat en marxa per accelerar la transició energètica que viu Catalunya. En aquesta mateixa línia, l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) dotarà totes les estacions depuradores d'aigües residuals amb instal·lacions fotovoltaiques per tal que generin fins al 78% de l'energia que consumeixen. Enguany, l'ACA té previst equipar 29 depuradores amb equips d'autogeneració, amb una inversió de 3,3 milions.