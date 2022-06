Aquest divendres 17 de juny, a les 16:00 hores, s'inaugura una nova edició de l'ESOTÈRIC SHOPPING NIGHT al centre de la població de Ripoll, i que durarà fins al diumenge 19 de juny, a les 20:00 hores. Organitzada per Ripoll Comerç amb la intenció de dinamitzar el comerç local, l'esdeveniment serà el punt de trobada de Meigas, terroristes, vidents, mèdiums i bruixes, entre altres professionals del sector esotèric i paradistes d'arreu de la península i d'Eivissa, convertint la població en l'Akelarre Medieval de Catalunya amb més de 100 opcions pel públic assistent.

L'ESOTÈRIC SHOPPING NIGHT, és una fira esotèrica on tarots, vidents, bruixes, mèdiums, clarividents i professionals del sector de l'esoterisme, entre altres teràpies alternatives, ompliran de màgia i ocultisme els carrers de Ripoll durant tres dies. Pel centre de la població trobarem prop de 100 ofertes de productes místics d'arreu de la península com minerals, espelmes, encens, follets, amulets, o productes pel benestar i la sanació. A més de neteges d'aura, lectura de mans, numerologia, herbes medicinals, lectura de runes, canalitzacions, neteges energètiques, mandales, desbloquejos o geometria sagrada, entre altres serveis. Com ja és habitual durant les fires que organitza Ripoll Comerç, els comerços de la població també participen obrint els seus comerços durant els dies de l'esdeveniment. Les jornades es complementaran amb rituals col·lectius, benedicció dels comerços, espectacles de foc a càrrec dels Diables de Ripoll, dansa del foc, oracles participatius, conjurs o el Ball de Bruixes amb els Gegants de Ripoll, entre el més destacat. Aquest any, com a novetat, hi haurà una zona d'atraccions pels més petits i també es farà una WhiteParty al pur estil de l'Illa Màgica (Eivissa) amb la Bruixa Exther, la primera Dj d'Eivissa i de la península i amb l'animació d'artistes del row, una de les festes més importants d'Eivissa. Sens dubte, Ripoll es converteix en l'Akelarre Medieval de Catalunya.

L'acte, organitzat per Ripoll Comerç, compte amb la col·laboració de l'Ajuntament de Ripoll, el Consorci de Comerç d'Artesania i Moda de Catalunya, la Diputació de Girona i també amb el suport de la UIER i l'Exther, la Bruixa de la Nova Era.