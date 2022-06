A partir d’aquest mes de juny, l’hospital de Santa Caterina de Salt concentrarà al nou Hospital de Dia del centre la realització de totes les proves d’al·lèrgia de risc de la Regió Sanitària Girona. Mentre que la consulta externa es manté ubicada al Centre d’Especialitats Güell, al Santa Caterina s’hi faran les proves d’al·lèrgia que poden produir reaccions potencialment greus, i que requereixen d’un equipament i d’una atenció més especialitzada per assegurar una assistència ràpida i urgent en cas que sigui necessari. Es tracta de proves d’exposició controlada a fàrmacs i aliments, proves cutànies a fàrmacs, administració de fàrmacs biològics en cas de pacients amb asma greu i urticària crònica i administració d’immunoteràpia amb verí d’himenòpters (vespes i abelles) i al·lèrgens comuns, com àcars de la pols domèstics, pòl·lens, epitelis d’animals i fongs de la humitat.

Fins ara, els pacients que requerien aquest tipus de proves havien d’anar al Santa Caterina de Salt o al Trueta de Girona segons la seva àrea d’influència i altres criteris. Ara, el pacient tindrà un únic lloc de referència terapèutica, que reuneix unes condicions òptimes per dur a terme els diferents procediments.

El servei d’Al·lergologia dels hospitals Trueta i Santa Caterina, coordinat per la doctora Laia Prat, és un dels serveis integrats en l’estructura assistencial compartida dels dos hospitals i dona cobertura a la patologia al·lèrgica de tota la Regió Sanitària Girona (761.591 habitants, exceptuant l’Alt Maresme). Amb la unificació de l’activitat d’Hospital de Dia del servei culmina el procés d’integració que es va iniciar ara farà dos anys, amb l’objectiu de millorar la qualitat de l’atenció a les al·lèrgies al territori, en el marc de l’aliança estratègica ICS-IAS.

La unificació de l’activitat d’Hospital de Dia en el tractament de l’al·lèrgia s’ha pogut fer efectiva gràcies a l’ampliació de l’Hospital de Dia del Santa Caterina, un nou equipament que es va posar en marxa el setembre de 2021, i a la disponibilitat, en el mateix centre, de la Unitat de Cures Intensives que assegura l’atenció adequada en reaccions d’alta gravetat.

Més de 700 pacients tractats al Trueta i Santa Caterina

El servei d’Al·lergologia del Trueta i del Santa Caterina atén sobretot les al·lèrgies alimentàries i a fàrmacs, la patologia al·lèrgica respiratòria (rinitis i asma bronquial), les reaccions adverses a picades d’insectes, i la urticària o l’angioedema recurrent i crònic, entre altres patologies.

Concretament, l’any 2021, els hospitals de dia del Trueta i del Santa Caterina van tractar 716 pacients. D’entre les proves o tractaments realitzats (un total de 4.229), els més comuns van ser: vacunes, un 36% (1.517); un 13%, proves cutànies d’al·lèrgia a fàrmacs (548) i un 12%, proves d’exposició controlada (503) corresponents a la resta de tractaments. En relació amb l’activitat del servei d’Al·lergologia, a les Consultes Externes s’hi va registrar un total de 6.097 visites, de les quals un 36% van ser primeres visites.

El projecte assistencial en l’atenció a l’al·lèrgia permetrà dur a terme més activitat. La previsió d’aquest augment ha anat acompanyada d’un increment de professionals, tant d’infermeria com de facultatius especialistes i, en tots dos casos, s’ha passat de dos professionals a quatre. Aquestes millores permetran incrementar la qualitat assistencial, reduir la llista d’espera, i crear unitats més específiques i d’alta expertesa. L’horari d’atenció també es veurà augmentat amb quatre tardes a la setmana i dos blocs en horari de matí. Els especialistes del Trueta també visitaran l’Hospital de Dia del Santa Caterina.

Segons informa la doctora Prat, a Catalunya la prevalença de persones al·lèrgiques és del 21%. En els darrers anys s’ha observat un increment considerable de persones al·lèrgiques, tant entre la població pediàtrica com entre els adults, i es creu que fins al 50% de la població serà al·lèrgica l’any 2050. També ha augmentat la gravetat de les reaccions, especialment en al·lèrgia a aliments. La manifestació clínica més habitual és la rinoconjuntivitis al·lèrgica.

A les comarques gironines, la majoria de pacients diagnosticats de rinitis i asma estan sensibilitzats als àcars de la pols, les gramínies, la parietària, el xiprer i l’olivera. L’experta concreta que en el cas d’al·lèrgia a aliments en nens és més freqüent l’al·lèrgia a les proteïnes de la llet de vaca i a l’ou i, en el cas dels adults, a la fruita seca, la fruita i el marisc. Prats destaca que “malgrat aquestes dades, actualment es disposa de medicació molt nova per poder tractar aquests pacients, com és el cas dels fàrmacs biològics per a l’asma greu, la urticària crònica i la dermatitis atòpica, i la inducció de tolerància oral a aliments”.