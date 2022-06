El sector turístic de les comarques gironines té molt bones perspectives de cara a aquest estiu, però es mostra preocupat pels efectes de l'increment de costos, com la inflació o els preus del combustible, a mig i llarg termini. Així ho han indicat diversos representants del sector en un acte organitzat pel Patronat de Turisme Costa Brava Girona, durant el qual s'han mostrat confiats que aquest estiu es consolidarà el mercat de proximitat que tant bons resultats ha donat els dos darrers anys (català, espanyol i francès) i es podrà recuperar mercat europeu, sobretot del Benelux, Alemanya i el Regne Unit. Fins i tot, sectors com el dels apartaments turístics o els càmpings han advertit que actualment tenen ja uns percentatges tant alts de reserves (d'entre el 80 i el 90%) que no podran assumir les peticions d'última hora. En el cas del turisme rus, que durant els últims anys havia adquirit una gran rellevància a la Costa Brava, la guerra d'Ucraïna n'impedirà la recuperació, però el president del Patronat de Turisme, Miquel Noguer, confia que una part d'aquests visitants quedaran compensats per l'arribda de viatgers de l'Europa de l'Est, sobretot de Polònia.

Després de dos anys molt dolents per la pandèmia (sobretot el 2020), el sector turístic gironí mira aquest estiu amb esperança. Les dades d'ocupació entre l'1 de gener i el 15 de maig donen peu a l'optimisme: el nombre de viatgers que han vingut a les comarques gironines és només un 7,6% inferior al de 2019, i la xifra de pernoctacions se situen tan sols un 10% per sota. En canvi, respecte l'any passat -quan la pandèmia tenia més presència-, les xifres han experimentat una clara millora, amb un incerment del 132% en el nombre de viatgers i del 168,48% en la quantitat de pernoctacions.

Pràcticament la meitat d'aquestes pernoctacions han esat de turistes procedents de Catalunya, mentre que en segon lloc s'han situat els francesos i, en tercer lloc, els espanyols. De cares a l'estiu, el sector turístic confia en consolidar aquests mercats, però també en recuperar-ne d'europeus, sobertot els procedents d'Alemanya, Holanda, Regne Unit i Bèlgica. Tot i això, el president de la Federació d'Hostaleria, Antoni Escudero, posa de manifest que encara queda una assignatura pendent: la reucperació dels touroperadors, que "no estan suficientment consolidats". També ha defensat que cal seguir treballant per desestacionalitzar el turisme i garantir l'ocupació durant tot l'any.

El president de l'Associació de Càmpings de les comarques gironines, Miquel Gotanegra, considera que les perspectives per al seu sector són bones. Després de dos anys en què s'han donat a conèixer, sobretot, entre el públic català i espanyol, ara estan començant a recuperar el turisme internacional, que reserva amb molta més previsió. Per això, i tenint en compte l'elevada xifra de reserves que ja tenen a hores d'ara, tem que els pugui ser difícil acceptar peticions d'última hora, que solen procedir més del públic de proximitat.

Des de l'Associació Turística d'Apartaments, la seva presidenta, Esther Torrent, té molt bones perspectives per als mesos de juliol (que pot ser millor que el de 2019) i agost, mes durant el qual també els serà complicat acceptar reserves d'última hora. De cares a la primera quinena de setembre, tanmateix, alerta que l'avançament del curs escolar farà que "potser no sigui tan bona" com havia estat altres anys.

Un dels sectors que menys afectat s'ha vist per la pandèmia ha estat el del turisme rural. El president de Turisme Rural Girona, Ramon Corominas, admet que no es poden queixar, ja que les seves previsions també són molt bones: per aquest juliol tenen ja un 70% de les reserves cobertes, el 15% de les quals són de clients europeus, i per a l'agost ja hi ha un 95%.

En canvi, les agències de viatges han patit molt més els efectes de la covid-19. El president de l'Associació Catalana d'Agències de Viatges, Jordi Martí, explica que un 15% dels negocis han hagut de tancar durant els últims dos anys, i coincideix en què la touroperació és un dels sectors que més els està costant recuperar. Tot i això, afirma que el sector va començar la temporada amb prudència, però que des de Setmana Santa les perspectives han millorat de forma progressiva.

Preocupació a mig i llarg termini

Però tot i que les previsions a curt termini són excel·lent, entre el sector hi ha certa preocupació a mig i llarg termini, sobretot per l'increment de costos energètics derivat de la covid-19 i la guerra d'Ucraïna i per les dificultats de trobar personal. De fet, Gotanegra és conscient que aquest estiu la gent "té ganes i la necessitat de sortir", però creu que l'increment de preus de l'energia, els carburants i el personal farà que hagin d'acabar apujant els preus. En l'àmbit del turisme rural, Corominas ha explicat que potser s'hauran de plantejar no obrir durant alguns mesos d'hivern (actualment obren només els caps de setmana) perquè no els sortirà a compte.