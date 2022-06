Tècnics superiors sanitaris de Girona han protestat aquest matí davant de l'hospital Santa Caterina i Trueta per reclamar més visibilitat dins el sector sanitari. En un comunicat, denuncien que es tracta d'un col·lectiu que sovint passa "desaparcebut" en els centres sanitaris i hospitals. És per això que reivindiquen les seves tasques, que durant la pandèmia han agafat valor, tenint en compte que han estat al capdavant de l'anàlisi de PCRs, tests d'antígens i altres tipus de proves.

El sector té onze especialitats i afirma que continua "lluitant" per aconseguir l'homologació universitària, seguint la línia de la majoria de països europeus. Paral·lelament, denuncia que les especialitats no sou prou reconegudes i pateixen intrusisme professional per la "falta de control i desconeixement de les autoritats sanitàries".