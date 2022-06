L’aula magna de la Casa de Cultura de la Diputació de Girona va ser ahir l’escenari d’una jornada sobre la gestió indirecta del servei d’abastament d’aigua al món local on es va presentar el nou model d’expedient administratiu de concessió del servei de l’aigua, que ha ideat el servei de Compra Pública de la corporació. Segons informa la Diputació de Girona, es tracta d’un expedient per a la gestió indirecta de l’aigua que inclou unes pautes comunes d’interpretació que cada ajuntament ha d’adaptar en funció de les necessitats que tingui el seu municipi. «A la Diputació de Girona, hem fet l’esforç de sintetitzar i actualitzar el marc jurídic i oferir en aquesta jornada un model de concessió per al segle xxi. Es tracta d’un model d’expedient que donarà seguretat jurídica a tots els secretaris i interventors, que afavorirà la competència i que proporcionarà una cobertura legal i clara als propers concessionaris del servei», va explicar el president de la Diputació de Girona, Miquel Noguer.