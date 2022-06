Només un 1,5% dels més de 3.600 estudiants que ahir van participar en la primera jornada de les Proves d'Accés a la Universitat (PAU) van escollir fer «alguna» de les proves en castellà, segons va detallar la coordinadora de les PAU a la Universitat de Girona, Manuela Hidalgo. Aquesta, de fet, és una de les novetats de l’edició d’enguany, a partir d’on els alumnes, a través d’un formulari anònim, havien de marcar amb una creu si volien rebre els enunciats en català o en castellà.

Aquest és el resultat de la petició feta per l’Assemblea per una Escola Bilingüe (AEB) l’any passat, quan el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) va estimar la seva demanda i va eliminar el paràgraf de les instruccions sobre els enunciats. Llavors es va optar per preguntar als estudiants i que alcessin el braç per escollir. La sentència final del TSJC però va alertar que aquesta elecció havia de ser anònima i per això ara s’ha optat per aquest model. En aquest sentit, la consellera de Recerca i Universitats, Gemma Geis, va assegurar ahir que «encara que hi hagi queixes contra el formulari del català a les PAU, seguirem treballant de la mateixa manera» i va defensar que amb aquest mètode se segueix apostant pel català «com a llengua pròpia del sistema universitari».

A més, després que la pandèmia obligués a descentralitzar les seus d’examen, enguany s’ha recuperat el model centralitzat. Per això, dels més de 3.600 gironins que ahir s’examinaven, 2.800 ho feien a la ciutat de Girona repartits entre els campus de Montilivi i el Barri Vell. A Olot es va habilitar una subseu a l’institut de Montsacopa pels alumnes de la Garrotxa, amb gairebé 300 estudiants. A Figueres, les proves es van repartir entre tres instituts (Alexandre Deulofeu, Olivar Gran i Narcís Monturiol) per a acollir més de 500 alumnes de l’Alt Empordà.

Arreu de Catalunya, un total de 40.557 estudiants van participar en els exàmens. Del total de matriculats, 32.172 són estudiants amb matrícula ordinària, 4.612 de matrícula lliure i 3.773 provenen de cicles formatius de Grau Superior que s’examinen d’alguna assignatura en la fase específica. L’edició d’enguany és la primera de la tornada a la normalitat sense mascaretes i amb la recuperació dels tres dies de proves. La secretària general del Consell Interuniversitari de Catalunya, Cristina Gelpí, va assenyalar que la jornada d’ahir es va desenvolupar «amb normalitat i sense incidències destacables».