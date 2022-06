L'hospital Josep Trueta de Girona està executant les obres del nou laboratori de reproducció humana assistida, que s’ubicarà a la planta soterrani del centre a partir de la reforma interior d’un espai que antigament havia estat unitat de rehabilitació amb una piscina.

Des d’aquests nous espais, la Unitat de reproducció humana assistida, d’àmbit territorial, podrà oferir als usuaris de la Regió Sanitària de Girona els diagnòstics i tractaments més adequats als seus problemes de reproducció, duent a terme les tècniques de reproducció humana assistida necessàries. L’execució dels treballs s’han adjudicat per valor de 952.880 euros.

Es crearan dues zones diferenciades: una zona assistencial per l'atenció, preparació i tractament de les pacients i i la zona del laboratori pròpiament dit, on se situen quatre àrees (laboratori d'embriologia, el laboratori d'andrologia, el laboratori de criobiologia i la sala de criotancs per a l’emmagazematge de gàmetes i embrions). La zona assistencial estarà formada per una sala d’espera amb bany, dos boxes de preparació de pacients, un gabinet quirofanat per a la realització de les inseminacions artificials i les transferències d'embrions, un despatx d'informació i atenció, una sala d'obtenció de mostres d'andrologia i una sala per al personal. Està previst que la reforma es completi aquest estiu i que la nova Unitat de reproducció humana assistida pugui entrar en funcionament a principis de tardor.

Paral·lelament, el Trueta està executant al llarg d’aquest 2022 dues obres més de millora d’instal·lacions i equipaments amb una inversió global de prop de 6 milions d’euros, en què també s'inclou el laboratori. Es tracta de la creació d’una nova àrea de radiologia intervencionista i les millores en la planta de ginecologia. Aquestes tres inversions s’emmarquen en la iniciativa del Departament de Salut de renovació de les instal·lacions de l’actual hospital fins que no hi hagi el futur equipament i s’afegeixen a altres projectes ja completats recentment com la reforma i ampliació de l’Àrea d’Endoscòpies o l’ampliació del servei d’Urgències. El conseller de Salut, Josep Maria Argimon, s’ha reunit avui amb professionals de l’hospital i ha visitat els espais de reforma.

Les obres del bloc quirúrgic, encallades

Cal tenir present que hi ha unes altres obres de gran envergadura que encara estan en procés d'adjudicació, es tracta de l'ampliació del bloc quirúrgic i l'hospital de dia oncològic. Suposaran una inversió d'uns dotze milions d'euros i està previst que les reformes tinguin una durada d'uns cinc anys, un cop s'executi el contracte. L'anunci de licitació es va tornar a publicar el març passat, després que la primera empresa adjudicatària hi renunciés per l'encariment de materials, i encara no s'ha resolt.