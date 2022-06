Els Mossos d’Esquadra i Vigilancia Duanera han desmatellat una de les majors bandes de nacrotraficants de Catalunya i que té ramificacions a Girona.

Aquesta tenia la capacitat per produir 1.275 quilos de marihuana a l'any amb un preu de venda a l'engròs de més de 3 milions d'euros. La substància era transportada a països del nord d’Europa Els agents van desenvolupar el macrooperatiu el 24 de maig i van aconseguir desmantellar 24 plantacions amb 22.600 plantes i 166 quilos de cabdells preparats per a la venda. Es van detenir 56 persones, d'aquestes una mitja dotzena a Lloret de Mar. A les comarques de Girona també es van fer més intervencions aquell dia, concretament a Calella de Palafrugell. Riells i Viabrea, Castell Platja d'Aro, Bàscara i Santa Cristina d'Aro.

Els investigadors han pogut constatar que els caps del grup criminal gaudien d’un alt nivell de vida i un d’ells havia adquirit de manera legal un negoci de restauració. La investigació continua oberta.

Electricista

Per posar en marxa les plantacions l’organització llogava, de manera legal amb opció de compra, immobles a un preu entre 1.500 i 2.000 euros mensuals. Un dels vincles comuns sobre el qual pivotaven les diferents plantacions era la figura d’un electricista professional, també detingut, que dissenyava i instal·lava de manera òptima les instal·lacions de reg i il·luminació.

Pel que fa al tipus de marihuana que cultivaven, aquesta és principalment de les varietats de marihuana amnèsia i critical, caracteritzades per ser molt potents, fàcils de cultivar i amb una bona capacitat de producció amb un preu de venda a l’engròs que oscil·lava entre els 2.300 i 2.500 euros al quilo. La substància era transportada a països del nord d’Europa on el seu preu podia multiplicar-se per tres o quatre.

Part dels membres d’aquesta organització vivien en unes condicions de vida molt precàries, i en molts casos sotmesos al control dels membres de l’organització. De fet, els perfil dels detinguts és el d’un home de menys de 35 anys, estranger i sense municipi de residència. Prop del 90% no tenia antecedents policials i tretze han ingressat a presó

Durant el temps que va durar la investigació es va reportar almenys un assalt per part d’alguna altra organització o grup rival i a les entrades s’hi han trobat diverses armes de foc i armes blanques.

Aquests 56 persones, que tenen entre 19 i 58 anys, se’ls atribueixen delictes contra la salut pública, en la vessant de tràfic de drogues, pertinença a organització criminal i defraudació de fluid elèctric. . Tretze dels arrestats van ingressar a presó un cop van passar a disposició judicial. Segons els investigadors formarien part del nucli de la cúpula que prenia les decisió més estratègiques.

Armes

Durant l’operatiu els agents van localitzar un total de 225.765 euros en efectiu, una escopeta, un revòlver amb munició real, una pistola d’aire comprimit i diferents armes blanques. Un cop desmantellades les plantacions, els immobles recuperats s’aniran retornant als seus propietaris a mesura que l’autoritat judicial així ho determini. La instal·lació de tots els sistemes d’il·luminació i reg en van malmetre greument l’estat de conservació, ja que en molts casos s’havien fet modificacions per a adaptar les plantacions a les estances, tirant parets a terra, fent forats a portes, finestres o sostres i malmetent les instal·lacions elèctriques, entre d’altres intervencions.

Els investigadors del Laboratori de Química Forense de la Divisió de Policia científica, que analitzen les diferents mostres de marihuana intervingudes en operatius policials per extreure’n el percentatge del principi actiu THC, estimen que, en condicions normals com les que es reprodueixen a les plantacions desmantellades per cada 500 plantes en fase de floració avançada s’obtenen de mitjana uns 10 kg de marihuana seca i apta per a la venda. Des que aquesta investigació es va posar en marxa, aproximadament el mes de maig de 2021, l’organització criminal hauria tingut temps de fer tres plantacions amb les seves posteriors collites.

Atenent a aquest fet, i tenint en compte que es van intervenir 22.600 plantes en un estadi previ a la floració, els analistes suposen que, en condicions normals, l’organització hauria tingut la capacitat per a produir uns 1.275 kg anuals de marihuana, que suposarien un preu de venda a l’engròs d’uns 3’1 milions d’euros.

Un cop transportada a països del nord d’Europa, el seu preu de venda al detall es multiplica per 3 o 4. Això comporta un augment dels seus beneficis fins a una forquilla d’entre 9 i 12 milions d’euros, amb el conseqüent augment de rendibilitat que comporta la seva venda al mercat estranger.

Frau elèctric: 1,5 milions

En aquest dispositiu també hi van participar un total de 50 tècnics de la companyia elèctrica ENDESA per comprovar les instal·lacions i el frau de fluid elèctric. En aquest sentit, de les 29 inspeccions que es van realitzar a les diferents ubicacions investigades, en 28 es va detectar frau i només una era legal. Les 28 inspeccions on es van detectar irregularitats es corresponien amb les plantacions, mentre que l’altra es tractava d’un habitatge on no s’hi cultivava.

La quantitat d’energia total defraudada és de 4’39 GWh, que suposa un equivalent del consum de 1.256 habitatges, suposant un consum anual de 3.500 kWh/habitatge. La quantia de l’energia defraudada ascendeix a més d’un 1’5 milions d’euros.

Una informació anònima

La investigació, tutelada pel jutjat central d’instrucció número 1 de l'Audiència Nacional, es va activar a mitjans del mes de maig de l’any passat arran d’una informació anònima que alertava als Mossos d’Esquadra que en una nau industrial de Sant Vicenç de Castellet (Bages) s’hi desenvolupava una activitat sospitosa i possiblement delictiva. Els investigadors van poder acreditar aquesta informació i, a més, van recopilar més indicis que apuntaven a la comissió de més delictes contra la salut pública en d’altres punts del Bages, i posteriorment, a la resta de Catalunya.

A mesura que s’avançava en la investigació es van obrir noves línies de treball, cadascuna de les quals amb les seves particularitats, però totes apuntaven i perfilaven una única estructura criminal que liderava les diferents plantacions que s’anaven descobrint arreu del territori.

L’equip conjunt d’investigació va anar relacionant els cultius localitzats fins a comprovar i confirmar que l’organització s’havia estès arreu de Catalunya, fins a establir-se en la majoria de les regions policials en què s’estructura el cos de Mossos d’Esquadra. A Girona per exemple, es van fer detencions a Lloret de Mar.

Segons els investigadors, el fet de disgregar els cultius per tot el territori obeïa al principi de diversificació de riscos per mantenir l’estructura activa l’estructura productiva i distribuïdora en el supòsit d’una intervenció policial de caire local o regional. L’operatiu del passat 24 de maig va permetre desmantellar tota l’estructura criminal i actuar sobre tots els punts actius que mantenia l’organització.

El funcionament

Els caps del grup criminal, tot i que eren estrangers, estaven assentats a Catalunya i gaudien d’un alt nivell de vida. S’havien establert a les demarcacions de Girona i Tarragona, on es va poder determinar que un dels seus membres va adquirir de manera legal un establiment de restauració.

Un cop que decidien les ubicacions on instal·laven les plantacions, els membres del grup llogaven de manera legal immobles, en alguns casos d’alta gama i amb opció de compra, a un preu d’entre 1.500 i 2.500 euros. Els propietaris dels immobles desconeixien l’activitat il·lícita que s’hi desenvolupava.

En aquest punt, un dels vincles en comú sobre el qual pivotaven les diferents plantacions era la figura d’un electricista professional, que en un primer moment punxava les estacions de subministrament elèctric i proveïa els locals i cases de la potència necessària per donar servei a la plantació.

També dissenyava i instal·lava de manera òptima les instal·lacions de reg i il·luminació per augmentar la producció i reduir el temps de collita al màxim. A tall d’exemple, a les plantacions s’hi combinaven sistemes d’il·luminació més habituals, com les bombetes de sodi, amb d’altres amb sistemes d’il·luminació amb llums LED.

Paral·lelament a la posada en marxa de la plantació, els caps importaven del seu país d’origen “jardiners” per tenir cura i defensar les plantacions davant de possibles atacs per part d’una altra organització. Durant el temps que va durar la investigació es va reportar al mes d’abril un assalt per part d’alguna altra organització o grup rival, a la població de Sant Vicenç de Castellet. Es dona la circumstància que els assaltants van accedir a una edificació en desús propera a una de les plantacions, que l’organització ja no feia servir, i no van aconseguir el seu objectiu.

Els treballadors que s’ocupaven de les plantacions eren homes estrangers, portats fins a Catalunya per l’estructura de l’organització, motiu pel qual prop del 90% no tenien antecedents policials. Ells s’encarregaven de la plantació i de la seva seguretat, en unes condicions de vida molt precàries i en molts casos sotmesos al control dels membres de l’organització.

Cultivaven principalment dues varietats de marihuana modificades genèticament anomenades amnèsia i critical.La droga es transportava principalment al mercat europeu per carretera, tot i que en aquest cas concret, els investigadors també van poder detectar relacions amb una botiga de subministrament de material per als cultius de marihuana.

Els diners que obtenien de la venda il·legal de marihuana els suposaven en la major part beneficis nets, tot i que una petita part els reinvertien principalment en la producció de més plantacions. Els investigadors també van comprovar que almenys un membre del grup havia adquirit una empresa de construcció i venda de mobles al seu país d’origen.

Patrons criminals

Els analistes de la DIC han estimat que, en referència a aquest grup criminal, es repeteixen els patrons que s’han anat registrant en les diferents investigacions dutes a terme el darrer any.

Les organitzacions criminals internacionals productores i distribuïdores de marihuana veuen Catalunya com el mercat ideal on poder adquirir marihuana en un primer moment, per després instal·lar-se en territori català i passar a cultivar-ne, com passa en aquest cas investigat.

Aquest estadi d’implantació d’organitzacions a Catalunya augmenta de nivell en el moment en què la violència entre diferents grups entra en joc i es produeixen atacs entre plantacions perquè és més rentable endur-se la substància d’un altre productor que cultivar-la, assecar-la i empaquetar-la.

Un cop assentades i en funcionament, les organitzacions fixen els seus tentacles a Catalunya a través sobretot de l’adquisició, sempre de manera legal, d’immobles, negocis i altres propietats que s’utilitzen per blanquejar, almenys en part, els diners obtinguts del negoci il·lícit. Una altra part dels beneficis s’inverteix també a l’estranger. Hores d’ara s’investiga si en aquest cas l’organització criminal desmantellada es trobava en aquest estadi.

Els delinqüents utilitzen determinats sectors “legals” de la població per desenvolupar la seva activitat. Alguns, com advocats, jardiners o electricistes, són coneixedors de l’activitat delictiva i d’altres no, com poden ser llogaters, transportistes, etc.