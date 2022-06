Esclafits càlids disparen la temperatura mínima de matinada fins als 35ºC

L’onada de calor que s’ha instal·lat a les comarques gironines està deixant algunes sorpreses. A banda de les altes temperatures esperades durant el dia, les nits també estan essent dures. Costa dormir i aquest dimarts, sobretot en terres empordaneses, encara va ser més complicat.

Es van produir esclafits càlids que van enfilar la temperatura de forma sobtada. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, aquest fenomen consisteix en vent molt fort produït per un o més corrents d’aire sec descendent associats a nuclis convectius que en baixar l’aire es reescalfa i a superfície fa pujar la temperatura de manera sobtada. En punts de l’Empordà se’n van produir. Per exemple, a Roses -com informava el responsable de MeteoRoses a Twitter- després d’una tempesta elèctrica. En aquest cas, segons va registrar una caiguda de la pressió i una forta ràfega de vent que va fer pujar la temperatura, a dos quarts de tres de la matinada, per sobre dels 35ºC. Uns fets similars van passar a Portbou. Aquí la temperatura també va pujar de cop després de mitjanit i es va registrar una mínima de 35,5ºC a primera hora de la matinada.

Tot això acompanyat d’una nit tropical a bona part de la província i que va convertir la de dimarts en una nit d’insomni. És a dir, van superar de llarg els 20ºC de mínima en alguns municipis. A Roses és on es va registrar la temperatura mínima més elevada, amb 23,7ºC. Això va provocar que molta gent li hagi costat dormir a la nit i també matinar, perquè de bon matí els termòmetres ja hi havia temperatures molt elevades. Portbou també va viure una nit i matinada complicada i la mínima va arribar fins als 20,9ºC. Les zones de la província més afectades per les mínimes més elevades van ser a l’interior, litoral i prelitoral.

El Servei Meteorològic de Catalunya va actualitzar ahir l’avís de situació meteorològica de perill per onada de calor. De fet, ahir la temperatura màxima va superar els 40ºC per primera vegada. Ho va fer al Segrià, la Noguera, el Pallars Jussà, el Bages i sobretot a l’interior de les Terres de l’Ebre, on el termòmetre es va enfilar fins als 43,1ºC al Pantà de Riba-roja. A la província de Girona, Olot va registrar la temperatura més alta amb 36,4ºC. Al llarg del dia d’avui, es preveu que els termòmetres encara s’enfilin més.

Recta final de curs. Les vacances ja són a tocar i l’ambient, que en aquestes dates ja solia ser festiu, es comença a fer feixuc. L’onada de calor instal·lada en un mes de juny camuflat d’agost també ha irromput amb força als centres educatius. “Els edificis no estan preparats, les aules ja superen els 30 graus”, va afirmar ahir el director de l’escola Montfalgars de Girona, Francesc Puerto. Una temperatura que, va assegurar, “supera la màxima que estipula la normativa”. En aquest sentit, va assenyalar que l’article 7 del Decret 486/1997 del 14 d’abril estableix que “en un lloc de treball sedentari la temperatura màxima no pot superar els 27 graus”. Ara, la responsable de riscos laborals del centre està recopilant les dades i les faran arribar als Serveis Territorials d’Educació a Girona.

Els efectes de la bafarada d’aire càlid, va assegurar Puerto, són palpables. “Els nens estan més nerviosos, la sensació és que hi ha més problemes per tot”, va confessar. “Fins i tot als nens que els agrada moure’s ja no ho fan, a les 10 del matí ja estan xops de suor”, va afegir. Una situació climatològica que, va admetre, “ja no es pot aguantar” i va recordar que “no som un casal, sinó una escola” i “no podem dedicar-nos a fer activitats lúdiques durant 15 dies”. I és que de fet, alguns professors han hagut de traslladar la seva assignatura en espais com el pati o el porxo on “hi corri una mica l’aire” perquè “a l’aula no s’hi pot estar”. En aquest sentit, va reclamar al Departament d’Educació “mesures” per a pal·liar els efectes de les altes temperatures, com mampares o aire condicionat. “S’ha de trobar alguna solució”, va reclamar.

De fet, Puerto va lamentar que ja han tingut casos de “cops de calor” entre l’alumnat. Una situació que també han patit a l'escola El Gegant del Rec de Salt, amb un total de 200 alumnes instal·lats en barracons. “El migdia és el moment més crític, a l’hora del menjador ho passem molt malament”, va assenyalar la directora del centre, Carme Gutiérrez. Amb tot, també va reclamar al Departament d'Educació l'aplicació de solucions, més enllà d’uns ventiladors que els van lliurar fa 3 anys i que “ja estan fets malbé”. “Fa molts anys que reclamem poder tenir aire condicionat, com moltes de les escoles que estan en barracons, però com que estem en mòduls provisionals ens han dit que no”, va lamentar. Una provisionalitat que, de fet, es remunta al 2006.

Meritxell Comas. Girona