Els dies festius de Setmana Santa i la fi de l’obligatorietat de les mascaretes en espais interiors va suposar un repunt de contagis de covid-19 i la propagació d’altres patologies de caràcter víric. Una situació que sumada a la precaució davant les reunions familiars i grans celebracions com per exemple casaments, batejos i comunions, a més del requeriment de proves per viatjar a alguns països ha suposat un important increment en la demanda de tests d’antígens a les farmàcies gironines.

Així ho manifesta a aquest diari la presidenta del Col·legi de Farmacèutics de Girona, Rosa Núria Aleixandre, qui recorda que no estan autoritzats per generar certificats que permetin viatjar, en cas que el resultat del test surti negatiu. “Les proves que es venen continuen sent autotests, nosaltres només hem actuat en moments puntuals per fer proves en l’àmbit educatiu i comunicar el resultat a Salut; de moment el Departament no ho ha trobat convenient”, assegura. Aquesta iniciativa sí que es porta a terme a algunes comunitats autònomes com per exemple les Illes Balears, on els farmacèutics cobren trenta euros per un certificat covid per viatjar, en el cas que el test d’antígens, fet per ells mateixos, surti negatiu. Aquesta opció resulta més econòmica que fer-se una PCR, que pot arribar a costar uns 70 euros de mitjana en laboratoris privats.

El certificat covid continua sent necessari a diversos països, sobretot fora de la Unió Europea. Si les persones que viatgen s’han posat l’última dosi de la vacuna fa més de nou mesos o bé encara no s’han vacunat, han de fer-se una prova, o bé aportar un certificat de recuperació, si és que han passat la covid-19 en els darrers mesos. També hi ha estats més restrictius que exigeixen la vacunació i una prova, com els Estats Units.

Propagació de la verola

D’altra banda, Aleixandre reconeix que des de la fi de les mascaretes han augmentat les infeccions de tota menaperò valora positivament que, finalment, s’hagi normalitzat la covid-19 excepte alguns casos “més greus” que requereixin tractament. Respecte a la verola del mico, considera que s’està generant “molta alarma” i no veu necessari que les farmacèutiques hagin de produir una vacuna per combatre-la. “És diferent de la covid-19, no es contagia tan fàcilment, és minoritària i es pot controlar”, afirma.