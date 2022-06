El tractament pioner per a la Síndrome de l'Ovari Poliquístic comença a avaluar-se a Girona i Barcelona a través d'un assaig clínic internacional, en el marc d'un projecte europeu anomenat SPIOMET4HEALTH. Es tracta del primer tractament específic per a aquesta patologia, que afecta entre el 5 i el 10% de les dones en edat fèrtil i per a la qual avui dia no hi ha tractament adequat.

A Girona, l'Institut de Recerca Biomèdica de Girona (Idibgi) ha iniciat la fase de reclutament de voluntàries per participar en l'assaig clínic, que es durà a terme a l'hospital Dr. Josep Trueta. Les persones interessades a formar part de l'assaig clínic poden posar-se en contacte amb el personal investigador a través de la pàgina web oficial de l'assaig.

La Síndrome de l'Ovari Poliquístic pot provocar augment de pèl corporal i d'acné, períodes menstruals irregulars i problemes de fertilitat. Es tracta de l'alteració endocrina més freqüent en dones en edat reproductiva, però alhora és una de les patologies més desconegudes per la població en general. A més, pot facilitar el desenvolupament d'altres malalties com la diabetis tipus 2, càncer abans de la menopausa, i ansietat o depressió, cosa que repercuteix en la qualitat de vida d'aquestes persones.

L'assaig clínic va dirigit per primera vegada a tractar la causa que produeix aquest trastorn, en lloc de limitar-se a alleujar els símptomes, com es fa actualment. De fet, al 98% de les dones afectes per aquesta alteració se les tracta amb anticonceptius orals per controlar alguns dels símptomes.

Requisits per a participar-hi

Les dones diagnosticades de Síndrome de l'Ovari Poliquístic podran participar en aquest assaig clínic si tenen entre 12 i 24 anys, tenen menstruacions irregulars, excés de borrissol corporal i/o acne persistent. L'assaig es durà a terme a Catalunya, tant a Barcelona (hospital Sant Joan de Déu) com a Girona (Institut d'Investigació Biomèdica de Girona Dr. Josep Trueta i Hospital Dr. Josep Trueta).

El tractament es realitzarà durant un any, i es controlarà la pacient 6 mesos més, per constatar els canvis que es produeixin durant i després de la medicació. S'espera reclutar un total de 70 pacients a Barcelona i 46 a Girona. Els resultats serviran de base per a un assaig clínic de fase III que permetrà explotar aquest nou enfocament a tot Europa; la posterior implementació del tractament permetrà estalviar entre 500 i 1.000 milions d'euros a l'any al sistema sanitari.

Cinc països més

L'assaig clínic, anomenat SPIOMET4HEALTH, i classificat com de fase II, es durà a terme a Espanya (Barcelona i Girona), Itàlia, Dinamarca, Turquia, Àustria i Noruega. Consisteix a avaluar un tractament per a adolescents i dones joves afectes de Síndrome de l'Ovari Poliquístic i que abordi d'arrel la causa de la síndrome. Es tracta d'un comprimit diari, que és una combinació a dosis baixes de tres fàrmacs que porten dues dècades o més comercialitzats (espironolactona, pioglitazona i metformina), que, juntament amb un estil de vida saludable, podria normalitzar les hormones i l'ovulació, i revertir així les alteracions associades a la síndrome de l'ovari poliquístic.

SPIOMET4HEALTH és finançat per la Comissió Europea i reuneix un consorci de 17 organitzacions i grups de recerca clau que treballen a la Síndrome de l'Ovari Poliquístic a tot Europa. Està coordinat per un equip investigador de l'Institut de Recerca Sant Joan de Déu, liderat per la Dra. Lourdes Ibáñez, guanyadora del Premi Nacional de Recerca de Catalunya el 2014 i recentment guardonada per dues institucions internacionals de primer nivell, com ara l'American Endocrine Society i l'American Human Growth Foundation.

Per a Lourdes Ibáñez, “aquest projecte és molt important perquè, si es confirma l'efectivitat de la medicació, s'aconseguirà per primera vegada revertir de manera permanent les complicacions associades a la Síndrome de l'Ovari Poliquístic, com ara infertilitat, diabetis i baixa autoestima”.

Per a Abel López-Bermejo i Judit Bassols, els doctors i investigadors que lideren l'assaig clínic a l'àrea de salut de Girona, “aquesta medicació corregeix les alteracions metabòliques que provoquen la Síndrome de l'Ovari Poliquístic, per això millorarà la salut en aquestes dones, no només a curt sinó també a llarg termini, i conseqüentment la qualitat de vida”.