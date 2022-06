Recta final de curs. Les vacances ja són a tocar i l’ambient, que en aquestes dates ja solia ser festiu, es comença a fer feixuc. L’onada de calor instal·lada en un mes de juny camuflat d’agost també ha irromput amb força als centres educatius. «Els edificis no estan preparats, les aules ja superen els 30 graus», va afirmar ahir el director de l’escola Montfalgars de Girona, Francesc Puerto. Una temperatura que, va assegurar, «supera la màxima que estipula la normativa». En aquest sentit, va assenyalar que l’article 7 del Decret 486/1997 del 14 d’abril estableix que «en un lloc de treball sedentari la temperatura màxima no pot superar els 27 graus». Ara, la responsable de riscos laborals del centre està recopilant les dades i les faran arribar als Serveis Territorials d’Educació a Girona.

Els efectes de la bafarada d’aire càlid, va assegurar Puerto, són palpables. «Els nens estan més nerviosos, la sensació és que hi ha més problemes per tot», va confessar. «Fins i tot als nens que els agrada moure’s ja no ho fan, a les 10 del matí ja estan xops de suor», va afegir. Una situació climatològica que, va admetre, «ja no es pot aguantar» i va recordar que «no som un casal, sinó una escola» i «no podem dedicar-nos a fer activitats lúdiques durant 15 dies». I és que de fet, alguns professors han hagut de traslladar la seva assignatura en espais com el pati o el porxo on «hi corri una mica l’aire» perquè «a l’aula no s’hi pot estar». En aquest sentit, va reclamar al Departament d’Educació «mesures» per a pal·liar els efectes de les altes temperatures, com mampares o aire condicionat. «S’ha de trobar alguna solució», va reclamar.

De fet, Puerto va lamentar que ja han tingut casos de «cops de calor» entre l’alumnat. Una situació que també han patit a l'escola El Gegant del Rec de Salt, amb un total de 200 alumnes instal·lats en barracons. «El migdia és el moment més crític, a l’hora del menjador ho passem molt malament», va assenyalar la directora del centre, Carme Gutiérrez. Amb tot, també va reclamar al Departament d'Educació l'aplicació de solucions, més enllà d’uns ventiladors que els van lliurar fa 3 anys i que «ja estan fets malbé». «Fa molts anys que reclamem poder tenir aire condicionat, com moltes de les escoles que estan en barracons, però com que estem en mòduls provisionals ens han dit que no», va lamentar. Una provisionalitat que, de fet, es remunta al 2006.