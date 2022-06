Els productes solidaris de cosmètica d'Oncolliga ja són una realitat i estan en venda. Després de més de dos anys de desenvolupament, la nova línia de cosmètica natural i solidària impulsada per la Fundació Oncolliga Girona veu la llum amb l'obertura de la botiga en línia. La presentació oficial de la marca s’ha fet aquesta tarda en un acte celebrat als jardins de la casa rural Torre de Can Puig, a Sant Daniel, al qual han assistit una seixantena de persones vinculades a l’entitat d’ajuda al malalt de càncer.

Gatzara Cosmètics és una línia de cosmètica natural que té com a finalitat recaptar fons per contribuir a la investigació oncològica i finançar els programes i serveis que la Fundació ofereix als malalts de càncer de les comarques gironines i les seves famílies. El 100% dels beneficis es destinaran a aquesta causa.

De moment s’han llençat al mercat set productes de cosmètica facial dirigits a tots els públics. Per a desenvolupar el projecte, l'Oncolliga ha comptat amb la col·laboració d'un equip de professionals de diferents àmbits que de manera voluntària i desinteressada li han anat donat forma i que ara cedeixen el testimoni a l'empresa Oncolliga Gironina SL, que serà l'encarregada de comercialitzar els productes. El model de negoci s’ha centrat en la venda en línia, si bé no es descarta complementar-la amb altres estratègies de venda física aprofitant la implantació que l’entitat té al territori a través de les seves delegacions.

Impuls després de la pandèmia

El projecte Gatzara va sorgir a final del 2019, com una idea de negoci que podia complementar el finançament obtingut a través de les activitats benèfiques organitzades per la pròpia Fundació i les seves delegacions. L’esclat de la pandèmia va donar l’impuls definitiu a la idea, ja que es va evidenciar que calia tenir fons de finançament alternatives a les activitats solidàries presencials. "Tradicionalment, les activitats benèfiques han estat la nostra principal font de finançament, però ens vam adonar que en una situació de crisi com va ser la del confinament i les posteriors restriccions per la Covid, això podia ser un gran handicap per al manteniment dels nostres serveis", ha explicat avui Lluïsa Ferrer, expresidenta de la Fundació i impulsora inicial del projecte. Ferrer, que es va jubilar l’agost passat, va passar el testimoni a la seva successora, Paqui Badosa, que ha estat al capdavant del projecte en la seva recta final. "Estem segurs que aquest projecte tindrà una bona acollida, perquè combina la cura conscient i saludable de la pell amb la recaptació de fons per a la lluita contra el càncer, de manera que comprar Gatzara acaba essent un acte ètic i socialment responsable", ha indicat Badosa.

En el mateix sentit s’ha manifestat Alba Pedro, responsable de màrqueting del projecte: “Tal com diguem a la nostra pàgina web, ens encantaria poder revolucionar la manera de cuidar-nos. Perquè amb Gatzara busquem això, que quan algú decideixi comprar algun dels productes d’aquesta iniciativa tingui un producte de molta qualitat que al mateix temps neix, única i exclusivament, per a donar resposta a una necessitat social. Un intercanvi on realment tots hi sortim guanyant”.