Diferents municipis gironins van dir ahir “No” als maltractaments i abusos a la gent gran. Coincidint amb el dia mundial de la presa de consciència d’aquest problema, que sovint queda invisibilitzat, es van fer caminades arreu de la província per visibilitzar aquesta problemàtica. Al Baix Empordà, per exemple, a llocs com la Bisbal, Santa Cristina o Platja d’Aro. I a la Selva, a Blanes.

“A vegades pensem que la violència és que et colpegin o et cridin, però la veritat és que aquests abusos tenen moltes cares al darrere”, explicava el metge de família del CAP. Javier O’Farrell, que també pertany al sindicat Metges de Catalunya, apuntava que la pandèmia també ha deixat moltes famílies “sense els recursos adequats” per donar assistència als seus majors. I que a tot això, també se li afegeix la manca de recursos del sistema sanitari i assistencial.

“L’atenció primària, per exemple, no té els recursos que li caldrien per poder detectar aquestes situacions i poder-hi actuar; la deixadesa de les administracions cap a la tercera edat també contribueix a incrementar aquestes violències”, lamentava O’Farrell.

“S’acostuma a amagar”

A Blanes, després de la caminada solidària, la manifestació es va tancar amb la lectura del manifest unitari que va consensuar el Consell de la Gent Gran de Catalunya. L’escrit subratlla que els maltractaments a la gent gran són un problema d’abast “mundial”, que pot afectar qualsevol persona “independentment de la classe social o entorn de residència” i que “majoritàriament” la pateix “la població femenina”.

El manifest lamenta, però, que aquests abusos s’acostumen “a amagar” perquè es consideren “un assumpte essencialment privat”. A més, l’escrit també lamenta que durant el confinament per la covid-19 hi hagi hagut residents que hagin sofert “processos d’abandonament social”; en part, per la manca de recursos i personal assistencial.

“És un problema global de tot Europa i cal que els estats incorporin programes per solucionar l’aïllament no desitjat de les persones grans”, clama el manifest. “Les persones més grans de 65 anys som un 20% de la població, i suficientment vàlides per defensa els nostres drets i evitar que els maltractaments vagin en augment”, conclou.

“Fem nosa, no som res”

La portaveu del casal Benet Ribas de Blanes, Maria Rosa Tatay, que va parlar en representació de la gent gran de Blanes,va lamentar que moltes vegades se sentin que fan “nosa”. “Quan anem a qualsevol entitat o administració, no ens deixen ni parlar si no tenim cita prèvia; i a vegades no sabem ni com demanar-la”, criticava.

“Això és molt trist, perquè fa que aquestes persones se sentin ignorades o que no són res”, va dir Tatay, que també lamentava que hi hagi famílies que no deixin que les persones grans ajudin a la llar. “Es parla molt de violència masclista i de gènere, però molt poc de violència contra la gent gran”, afegia la portaveu del casal. “Esperem que dies com avui serveixin per visibilitzar la problemàtica, perquè tots ens farem grans”, va concloure.

Denúncies a l’alça

Una de cada sis persones més grans de 65 anys pateix maltractament a casa, però menys del 10 % ho denuncia perquè els agressors són del seu mateix nucli familiar, segons dades policials i de les entitats del Moviment contra els maltractaments i abusos a ancians. Els Mossos d’Esquadra van atendre el 2021 1.186 persones més grans de 65 anys víctimes de violència a la llar, dels quals el 67% van ser dones,

Aquestes xifres, alerten, estan “subestimades”, doncs només un 9,8 % de víctimes denuncia, segons les últimes dades de la Generalitat a Catalunya.

La cap de l’Àrea Tècnica de Proximitat i Seguretat Ciutadana dels Mossos d’Esquadra, Montserrat Escudé, lamenta que any rere any augmenti el nombre de persones majors de 65 anys ateses víctimes de violència al domicili.

En comparació amb l’any passat, aquest 2022 han augmentat un 18 % els casos de maltractament (dels que arriben a coneixement de la policia autonòmica).

“La infradenúncia ens parla d’invisibilització i de sofriment. El 90 % de persones que pateixen aquests delictes no denuncien. Això significa que només coneixem una part molt petita de la realitat”, afirma Escudé.

Les entitats contra el maltractament a les persones grans reclamen millores legals de cara a agilitar els procediments judicials, especialment quan es necessita una intervenció ràpida, per sospita de presumpte maltractament, així com quan la persona ha perdut la seva capacitat de decidir.

Actualment, el procediment per sol·licitar mesures de suport pot durar aproximadament un any, període en el qual es troben en una situació d’extrema vulnerabilitat i fragilitat, situació de risc per sofrir qualsevol tipus de maltractament.

En la línia de les proteccions específiques que ja es donen en la violència contra les dones i els nens, demanen que es doni protecció efectiva a les persones grans, que siguin àgils i vagin acompanyats de recursos i serveis a través, entre altres mesures, de jutjats i fiscalies especialitzades.