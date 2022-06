Els advocats Albert Sierra i Anna Pagès s’enfrontaran per aconseguir el deganat del Col·legi de l’Advocacia de Girona, que el dia 30 de juny celebrarà les eleccions per a la renovació parcial de la junta de govern. Entre ells dos n’ha de sortir el substitut de l’actual degà, Carles McCragh, que porta en el càrrec des de l’any 2010.

Albert Sierra ja ha format part de la junta del Col·legi de l’Advocacia i es presenta acompanyat d’un equip format per Marta Araus (diputada primera), Anna Valdé (diputada tercera), David Garrido (diputat novè), Roser Lavall (bibliotecària-comptadora), Josep Viella (secretari), Francesc Rebled (diputat segon) i Santi Soler (diputat sisè). En aquest cas, com que no s’han presentat més candidatures a diputats, tots ells ja han estat proclamats electes.

Sierra, doncs, s’haurà d’enfrontar a Anna Pagès, que aspira al càrrec de degana de forma independent.