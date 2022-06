El conseller d’Educació, Josep Gonzàlez-Cambray, va inaugurar ahir l’ampliació de l’institut Josep Brugulat de Banyoles.

Les obres del nou edifici han requerit una inversió per part del Departament d’Educació de més de 6 milions d’euros. «Després de molts anys estem avui aquí, ja tenim un nou edifici», va assegurar Gonzàlez-Cambray, i va subratllar el seu agraïment a «tothom que ha aportat il·lusió i energies, com l’Ajuntament, la direcció, les famílies, el professorat i l’alumnat» per «sumar esforços i acció per a fer que les coses passin». L’institut Josep Brugulat compta amb gairebé 1.000 alumnes matriculats en 4 línies d’ESO i 3 de Batxillerat, i també ofereix estudis de Formació Professional, des de fusteria a manteniment electromecànic.

Durant la visita, també va avançar que les direccions dels centres coneixen tota la seva plantilla estructural aquest mes de juny: «Avancem el curs i donem totes les garanties perquè es pugui fer, i per això els centres ja coneixen per primer cop les plantilles estructurals». Així ho va anunciar en l’acte oficial d’inauguració, conjuntament amb l’alcalde de Banyoles, Miquel Noguer.

Prèviament, el titular d’Educació va visitar Serinyà, on també va visitar les instal·lacions de l’escola Bora Gran. Gonzàlez-Cambray va explicar que el Departament d’Educació inclourà al Pla econòmic i financer de la Generalitat la construcció del nou edifici de l’escola i posarà a disposició els recursos necessaris per a fer-ho possible.