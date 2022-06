El Parc de les Coves Prehistòriques de Serinyà reobrirà les seves portes avui per oferir visites guiades tots els caps de setmana i festius fins el 4 de setembre. A més, des d’aquest dimecres i fins el setembre les instal·lacions també estaran obertes entre setmana, gràcies a la presència d’un conserge que, a més, farà tasques d’atenció al públic.

El Consell Comarcal del Pla de l’Estany que és qui gestiona les instal·lacions ofereix, de nou, tres visites guiades en cap de setmana i festius, durant aquests, gairebé, tres mesos. L’horari de visita serà a les 10:30h, a les 11:30h i a les 12:30h els divendres, dissabtes i diumenges. La reserva prèvia es podrà fer a través de correu electrònic a coves.serinya@plaestany.cat, per telèfon al 972 59 33 10 o mitjançant el formulari disponible a la web (www.plaestany.cat). A diferència de l’any passat, però, aquestes visites seran de pagament. El preu per al públic en general serà de 6 euros, pels estudiants, majors de 65 anys i persones amb discapacitat l’entrada tindrà un cost de 3 euros i serà gratuïta pels menors de 6 anys. Finalment, les visites guiades només es faran al cap de setmana.