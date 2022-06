Un total de 21 persones han sol·licitat l’eutanàsia a la província de Girona per morir en l'últim any, des que la llei va entrar en vigor a tot Espanya. El Govern va iniciar el desplegament de la Llei orgànica de regulació de l’eutanàsia a partir del mes de juny, un cop es va aprovar la comissió de garantia i avaluació per fer efectiu el dret a la prestació d’ajuda a morir. En el primer any de balanç, Girona és la segona província catalana que ha rebut més peticions amb molta diferència respecte a Tarragona, on se n'han sol·licitat 9, i Lleida, on se n'han demanat 6. En primer lloc hi ha Barcelona, amb un total de 101.

D'aquesta manera, a tot Catalunya 137 persones han demanat ajuda per morir. Entre aquestes peticions, s'han fet 60 eutanàsies, mentre que 37 persones van morir abans de rebre l'ajuda i 8 sol·licituds han estat denegades. En total hi ha 60 dones i 77 homes i la franja d'edat predominant està per sobre dels 71 anys, amb un total de 75 peticions. Més de la meitat de peticions s'han fet a través de l'atenció primària i de les resoltes, també més de la meitat s'han dut a terme a domicilis. El primer pas per desplegar la llei a Catalunya va ser la creació de la Comissió de Garantia i Avaluació de Catalunya (CGAC), l’òrgan encarregat de valorar el compliment dels requisits legals i mèdics per obtenir la prestació de l’ajuda per morir. També exerceix com a òrgan consultiu davant qualsevol qüestió relativa a l’aplicació o efectivitat del dret a la prestació d’ajuda per morir, juntament amb altres òrgans d’expertesa.