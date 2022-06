La bossa d’aire calent provinent d’Àfrica va fer que ahir es registressin temperatures poc habituals per aquesta època de l’any i que van marcar xifres rècord a les comarques gironines. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, els termòmetres, a Girona, es van enfilar fins als 40,8 ºC. Aquesta, és la temperatura màxima històrica que ha registrat durant la primavera la ciutat de Girona perquè. Segons dades aportades per Gerard Taulé no s’havia superat mai els 40 °C. El registre que havia estat més a prop havia estat de 39,7 ºC el 12 de juny de 1931.

També és la segona màxima temperatura a la qual arriba Girona durant un mes de juny. La màxima havia estat el 28 de juny de 2019, quan es va arribar als gairebé 44 °C. Tanmateix, Girona no va ser ahirl’únic municipi gironí que va superar els 40 °C. També ho van fer Anglès, Fornells de la Selva, Olot, Salt o Darnius. A més, Banyoles va registrar la quarta temperatura més alta d’un mes de juny (38,8 °C) segons les dades d’Enric i Gabriel Estragués. Les temperatures mínimes tampoc es van quedar curtes, moltes d’elles enfilant-se més enllà dels 20 °C. Això va fer que les comarques gironines, com molts indrets de Catalunya i l’Estat, estiguessin alerta taronja a causa de les altes temperatures. Davallada de temperatures Tot i la forta calor d’aquests últims dies, la previsió per avui indica que les temperatures baixen. Malgrat tot, encara es mantindrà un ambient càlid, amb un cel força assolellat. En tot cas, sembla que a partir d’inicis de setmana aquesta massa d’aire calent donarà pas a un temps més inestable.