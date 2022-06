La secretària de Transformació Educativa, Núria Mora, va explicar que es posaran sistemes de ventilació en aquells centres on no hi hagi ventilació natural i sempre i quan així ho indiqui riscos laborals. En declaracions a TV3, Mora va descartar que posar aparells d’aire condicionat a totes les aules sigui una solució «perquè no és sostenible energèticament». Per això, ha defensat que cal diversificar activitats i aprofitar més espais d’ombra a l’aire lliure en patis o parcs. En tot cas, va dir que no es poden enviar els alumnes a casa perquè fa calor als centres perquè «ningú garanteix que estaran millor» fora del centre.