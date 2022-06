L’associació de transportistes de Girona, Asetrans, ha demanat als ajuntaments -especialment els de la Costa Brava- que facilitin als camions l’entrega de mercaderies al llarg de la temporada alta, entre Sant Joan i finals d’agost. Els transportistes demanen que durant aquest període s’ampliï l’horari de càrrega i descàrrega, que s’habiliti el nombre de places per aquesta funció i que s’expulsin els cotxes privats del centre de les localitats. L’associació ha participat en un estudi que s’ha fet arribar a una trentena de consistoris analitzats perquè tinguin «més consciència» i «canviïn» unes mesures de mobilitat que, des del seu punt de vista, «incrementen la precarització del sector».

El vicepresident d’Asetrans, Eduard Ayach, considera que en aquests moments els ajuntaments de la costa no estan gestionant correctament la mobilitat de les mercaderies. «S’està acostant la campanya forta i qui realment té les eines de mobilitat són els ajuntaments, i cada municipi s’ha blindat amb restriccions», assenyala. En aquest sentit, es queixa que «les places de càrrega i descàrrega són insuficients: amb la Covid es van reduir perquè s’eixamplaven les voreres i ja no s’han recuperat».

Ayach també lamenta que, sovint, aquestes places les ocupen vehicles privats, i considera que s’han d’ampliar els horaris per descarregar les mercaderies. «Hi ha poblacions on es pot fer de 8 a 12 h, però hi ha establiments que fins a les 12 no obren i després el transportista es veu obligat a aparcar a tres quilòmetres lluny i caminar amb el carretó a 35 graus en ple estiu. Aquest fet incrementa la precarització del sector», lamenta. Tot i això, garanteix que vetllaran per garantir el «millor servei».

Asetrans subratlla que «som empreses de servei públic que som una solució i no un problema, i creiem que s’ha d’eliminar el cotxe privat del centre, del particular que ve de vacances sense pressa i volta per trobar aparcament». Segons afegeixen, a causa de la Covid-19 també han augmentat considerablement les entregues de paqueteria al sector privat, generant més tràfic d’aquest tipus d’operadors logístics.

Amb aquest estudi, l’associació desitja que «els ajuntaments agafin consciència que les mercaderies han d’arribar a lloc i que són prioritàries respecte al cotxe privat». «Com menys estona triguem a repartir el material, millor per tothom; la productivitat augmenta i no col·lapsem la població», indiquen. Ayach afegeix que «hi ha molta diferències en les mesures de cada població; i cadascú té el seu pla de mobilitat a mida». Segons explica, hi ha poblacions que han instal·lat moltes càmeres amb afany recaptatori per evitar que entrin més enllà de l’hora establerta. Ayach apunta que, des del Covid i els atemptats a la Rambla de Barcelona, «es vol que les zones del centre quedin sense vehicles i hi ha més restriccions i impediments, com pilones, per circular».

Asetrans ha col.laborat a través de la Federació d’Organitzacions Empresarials de Girona (FOEG), en l’ Estudi estratègic sobre la Distribució Urbana de Mercaderies (DUM). Anàlisi i Pla de propostes de millora per la Distribució de Mercaderies a la demarcació de Girona, que es va presentar fa unes setmanes.