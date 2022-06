El cost de viure a Girona eleva el nombre de veïns en risc de pobresa

D’entrada, sembla una cosa de sentit comú: residir on la vida és més cara redueix la capacitat adquisitiva que atorga un salari a una persona, que amb els mateixos diners és més ric, o menys pobre, en un lloc on tot és més barat. Però tot i que sembli evident, és una estadística que no s’havia concretat per aquests verals. L’Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona (IERMB) finalment ho ha fet. D’aquest afany sorgeix l’estudi «Cost de la vida i risc de la pobresa a les comunitats autònomes, àrees metropolitanes i ciutats espanyoles» que, per exemple, determina que un veí de la ciutat de Girona necessita un 9% més que la mitjana per comprar exactament el mateix. Només a Madrid (24%), Barcelona (22%) i Sant Sebastià (13%) aquest percentatge és més elevat i grans ciutats com Bilbao, Sevilla o València el tenen més baix.

Unes variacions, calculades a partir d’un factor de correcció conegut com a «paritat de poder adquisitiu», fan que a les ciutats on és més elevat augmenti el percentatge de població en ris de pobresa. En el cas de Girona passa del 18,2% al 20,7% en una pujada que, percentualment, és només inferior a la de Madrid i a Barcelona a on salten 17,1 al 23,% i del 15,4 al 20,8% respectivament. En números absoluts, els gironins en risc de pobresa passen de 18.000 a 20.000 i els bardelonins 250.000 a 340.000 persones: 90.000 més. Si es mira aquesta dada al conjunt de Catalunya, el nombre de població en risc de pobresa creix el 14% una vegada considerat el cost de la vida, de 1.044.745 a 1.195.068 persones. Són 150.000 persones més, de les quals Barcelona es queda gairebé el 75% d’aquest augment amb les 90.000 citades L’estudi «Cost de la vida i risc de la pobresa a les comunitats autònomes, àrees metropolitanes i ciutats espanyoles» és obra dels investigadors Àlex Costa (Ajuntament de Barcelona), Vittorio Galletto (IERMB), Jaume Garcia (Universitat Pompeu Fabra), Josep Lluís Raymond (Universitat Autònoma de Barcelona) i Daniel Sánchez-Serra (OCDE).Els autors consideren que aquesta variació del poder adquisitiu hauria de ser tinguda en compte en el disseny de polítiques públiques, modificar salaris mínims i prestacions, tot i que deixen aquest debat per als polítics, i no és fàcil que es produeixi: les guerres de xifres entre territoris més o menys rics solen ser amargues i infructuoses, i és habitual que les dades acabin convertint-se en armes electorals llancívoles. Canvis en la classificació El càlcul de l’efecte del cost de la vida altera les classificacions de pobresa. Així, Catalunya, la quarta comunitat més rica en funció de la renda familiar, passa al setè lloc si es té en compte el cost de la vida. El cas de la Comunitat de Madrid és més rotund: passa de la segona a la novena plaça. En canvi, Aragó puja del vuitè al sisè lloc; Castella i Lleó, del desè al cinquè, i La Rioja, del cinquè al tercer. Òbviament, les comunitats que pugen després d’aplicar la PPA són les que tenen un cost de la vida per sota de la mitjana fixada en 100. Una altra lectura de l’important efecte dels preus: la renda familiar disponible a Barcelona baixa el 18% una vegada s’aplica el cost de la vida, de 16.386 a 13.477 euros. Explica Galleto, un dels autors de l’estudi, que l’equip responsable del treball creu que Europa i Espanya haurien de tenir en compte aquest factor, que sí que s’analitza als EUA. També recorda que la UE, per exemple, supedita les ajudes que concedeix a la riquesa dels territoris. Tanmateix, admet que és un meló complicat d’obrir i que no correspon fer-ho ’als investigadors.