La responsable regional d’una de les principals empreses de contractació i recursos humans desgrana en aquesta entrevista la situació actual del món laboral de les comarques gironines, i els reptes de futur que encara.

Quina és la situació actual del mercat laboral a la província de Girona?

El mercat laboral a la província de Girona està en clar creixement. La demanda de treballadors per als diferents sectors d’activitat és cada vegada més gran i la contractació dels empresaris creix. Per donar-vos una dada en concret, a Girona el nombre de contractes realitzats el primer trimestres va créixer un 21% respecte l’any anterior.; i, al mateix temps, la desocupació a la província està disminuint. Aquesta situació provoca que cada vegada sigui més difícil trobar treballadors per a fer front a l’alta demanda de les empreses i a la necessitat d’incorporar talent.

S’ha recuperat de la crisi de la pandèmia?

Sí, definitivament sí. El mercat, comparat amb el 2019 creix sense problemes, també sobre el 2020 i sobre el 2021. Ara les empreses es troben amb altres problemes, que tenen a veure més amb la globalització, els problemes de subministraments, l’encariment de l’energia i de les matèries primeres.

Com està afectant la contractació d’indefinits derivada de la reforma laboral en les empreses de la província, acostumades a fer contractació temporal?.

Un dels principals objectius de la reforma laboral va ser atacar l’excessiva temporalitat que té el mercat laboral espanyol. El reforçament dels contractes fixos discontinus està contribuint a la reducció d’aquesta temporalitat.

Com està afectant la inflació en el mercat laboral i en les empreses de la província?

Realment la inflació i l’encariment tant de matèries primeres com de transport, energia, etc. Està suposant una batalla important per a les empreses, que han vist com les seves despeses s’incrementaven considerablement. Hi ha empreses que, per la seva tipologia de clients, han pogut repercutir part d’aquest increment de despeses, però moltes altres han vist com el seu compte de resultats es veu més afectada. Les negociacions de conveni i per tant dels salaris són també un altre dels punts als quals les empreses han de fer front.

Han detectat empreses «zombi» a causa de la pandèmia?

Si per zombi entenem, empreses que no han pogut recuperar-se i han quedat danyades, en general no. Si és cert que hi ha hagut empreses que o bé no han resistit la crisi del Covid i han desaparegut, o bé ja estaven en una mala situació anteriorment i continuen.

Com es presenta aquest estiu en relació amb l’ocupació a la província de Girona?

Et diria que amb plena ocupació i amb moltes dificultats a l’hora de trobar personal. Realment existeix ja una situació de dificultat per reclutar personal. Hi ha més ofertes d’ocupació que demanda, i han canviat les motivacions dels treballadors a l’hora de buscar ocupació i de seleccionar-la. Cada vegada més es requereix més dedicació a l’hora d’atreure talent i de retenir-ho.

Quins són els sectors i perfils més demandats a la província?

Els principals sectors de la província amb forta demanda són el sector Alimentació i l’Industrial en general. També hi ha una gran demanda en Logística i distribució.