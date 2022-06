«Quan ens tallaven l’aigua feia veure que érem en un càmping per no fer patir a la meva filla»

Abans i després de la pandèmia, aquesta s’ha convertit en la nova fórmula per a mesurar el temps. Abans de la irrupció de la covid-19, Yanexys Rodríguez (41 anys) treballava com a cambrera d’habitacions en un luxós hotel gironí. Casada i mare d’una nena d’aleshores 10 anys, va veure com, en un obrir i tancar d’ulls, la seva vida es va convertir en un autèntic malson. Tot i que el confinament la va arraconar en un ERTO –que li va permetre mantenir a ratlla les factures- el problema va arribar uns mesos més tard, quan es va contagiar de la covid-19 al gener de 2021. «Se’m va agreujar i vaig haver d’allargar la baixa, però quan em vaig tornar a incorporar a la feina, em van enviar una altra vegada a l’ERTO», recorda, amb un fil de veu que es comença a esquerdar. A l’abril, es va quedar sense cap ingrés propi. Tot i que el seu marit seguia treballant com a operari de magatzem, amb un únic sou no en feien prou. «M’he passat la vida treballant i, de cop, em vaig trobar amb què no podia omplir la nevera», assegura.

Demanar ajuda, però, no va ser fàcil. «Un dimarts vaig rebre un correu electrònic d’una veïna seva que em comunicava que hi havia una família que necessitava ajuda urgent», explica l’educadora social d’extrema vulnerabilitat de la Creu Roja de Girona, Paula Comalada. «La vaig trucar el mateix dia perquè quan hi ha menors hem d’actuar ràpid, els vam proporcionar una cistella d’aliments i vam quedar l’endemà per a trobar-nos i parlar amb tranquil·litat», recorda. «A mi em feia vergonya demanar ajuda, mai havia hagut de dependre de ningú i sort de la meva veïna, perquè m’hagués costat molt fer el pas», confessa Rodríguez.

I és que emocionalment, estava en xoc. «Ho vaig portar molt malament. És difícil fer-se a la idea de que ni tan sols pots comprar un simple gelat a la teva filla de 10 anys, tenia atacs d’angoixa i de cop esclatava a plorar, em vaig començar a prendre ansiolítics perquè sentia que tot em queia a sobre i no sabia com afrontar-ho», recorda. Però un dia, la seva mirada va canviar. «Vaig aprendre que no depèn de tu, que has d’entomar tan bé com puguis el que t’està passant i volia pensar que només seria un sotrac», sentencia. I és que de les seves paraules es desprèn un optimisme innat, però també adquirit. Però sobretot, explica, «és dur perquè mai t’imagines que et pot arribar a passar una cosa així, són coses que veus a les notícies però mai creus que et pot passar a tu».

A la filla, va optar per explicar-li la veritat. «Havia d’evitar que pensés que no volia comprar-li el que em demanava, és que realment en aquell moment no podia», lamenta. I quan els van tallar el subministrament d’aigua, va haver de fer volar la imaginació. «Feia veure que érem en un càmping per no fer patir a la meva filla, m’inventava que havíem d’anar a buscar l’aigua i escalfar-la per a poder dutxar-nos», recorda. «Ella ho va gaudir perquè era una cosa extraordinària», afirma. I és que assegura, «el que no podia fer és quedar-me plorant amb els braços creuats».

Tot i que havien de fer front a les despeses del dia a dia, tenien deutes endarrerits. Amb tot, la Creu Roja va posar en marxa el seu engranatge per a blindar la família amb ajudes d’aliments i lloguer. «Durant dos mesos, els vam proporcionar 300 euros mensuals per a ajudar-los a pagar la meitat del lloguer del pis», explica l’educadora social. «Això ens va ajudar molt, de no poder pagar res vam poder començar a pagar el que podíem», recorda Rodríguez. I és que sosté que «no poder complir els terminis acordats sap molt greu». Tot i això, admet que el propietari va entendre la seva situació perquè, a més, «mai havíem tingut cap problema amb el pagament de les quotes», i els va permetre «anar pagant poc a poc amb el que teníem». A més, l’entitat els va facilitar durant tres mesos un lot de productes bàsics, des de pasta a llegums envasades. «Són ajudes puntuals que permeten descarregar l’economia familiar», explica l’educadora social.

Un cas d’èxit

El seu, de fet, és un cas d’èxit. I és que la família només va necessitar l’ajuda de l’entitat durant tres mesos, en concret, des de l’abril fins al juny de 2021. «A finals de juny em va enviar un correu electrònic i em va dir: tinc una entrevista de feina en un hotel, desitja’m sort», recorda Comalada. «I em van agafar!» proclama Rodríguez amb un to eufòric. «Això em donava ales, em permetia reprendre la meva vida», celebra.

Ara, respira tranquil·la. «Hem pagat tot el que devíem i a principis de mes ja sé que podré pagar totes les factures», afirma. I és que fins i tot aquesta experiència li ha servit per a veure la cara més amable de la societat. «Tothom va a la seva, sempre és molt difícil trobar algú que estigui disposat a fer alguna cosa per tu, però aquí hi he trobat gent com la Paula que s’hi ha implicat en cos i ànima». Fins i tot, confessa, han mantingut el contacte. A més, l’educadora social celebra que el seu cas no s’hagi cronificat. «Aquí atenem molts casos crònics, i quan de cop veus que algú aconsegueix sortir del pou gràcies a la teva ajuda, et sents molt agraït d’haver-hi pogut aportar el teu granet de sorra», conclou Comalada.