El periodista i escriptor Santiago Vilanova va reclamar ahir l’inici de l’expedient d’expropiació per a adquirir el volcà de la Garrinada en una taula rodona organitzada a l’Espai Cràter d’Olot. Una reivindicació que va recordar que els ecologistes garrotxins reclamen des de finals dels anys 70, però «les institucions mai han acabat de mullar-se». En aquest sentit, va lamentar que «és molt complicat negociar amb la propietat (de titularitat privada)» i va assegurar que «la llei de la zona volcànica permet iniciar un procés d’expropiació». L’adquisició de la Garrinada, va detallar, permetria «descentralitzar el turisme de la zona volcànica i estudiar-lo científicament», un volcà que va lamentar que es coneix «poc». «No es podrà tancar la lluita per la protecció mentre la Garrinada que no es pugui visitar», va sentenciar.

La trobada, en la que també hi van participar els periodistes Xavier Garcia, Ester Carreras i Domènec Moli, va servir per a posar en valor el paper «clau» dels periodistes gironins i catalans en la defensa de la zona volcànica de la Garrotxa. «La victòria cívica i ecologista va tenir el punt més emblemàtic amb l’ocupació del Croscat el 2 d’octubre de l’any 1977», va assegurar Vilanova. Per la seva banda, Ester Carreras va recordar que la premsa local «era molt sensible al que passava» perquè els «interpel·lava». A més, va assegurar que els mitjans de comunicació van complir amb la seva missió: «crear estats d’opinió».