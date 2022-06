Viatjar fins a Albacete per poder obtenir el carnet de moto A1

Ja té el permís A1 per conduir una motocicleta de fins a 125 centímetres cúbics de cilindrada però per arribar fins aquí ha hagut de fer més de 600 quilòmetres. Això és el que ha hagut de passar un gironí de 16 anys per aconseguir el carnet, que el fa independent per anar des d’un poble pròxim a Girona fins a on necessiti i també, el curs següent fins a l’institut.

Ha viatjat fins a Albacete amb la seva mare, s’hi ha estat durant un parell de dies i ha aconseguit fer la prova de circulació i ha aprovat. Ja té el permís A1.

Ha escollit Albacete no perquè hi tinguin cap lligam sinó perquè un conegut els va explicar que ell quan necessitava el permís de camió i veient que a Girona no podria treure-se’l i la seva feina depenia d’això, va aconseguir posar-se en contacte amb una autoescola d’allà i li va funcionar.

Això és el que va fer la família del jove fa pocs dies, va contactar amb l’autoescola i va anar fins a Albacete. Treure’s el carnet d’aquesta manera no és econòmic encara que algú ho pugui pensar perquè s’ha de pagar una matrícula nova d’una autoescola que no és la gironina on havia fet la resta de proves; hi ha les despeses de l’estada i l’examen. Però el resultat final és satisfactori pel jove.

Quan va arribar a Albacete va realitzar pràctiques amb un professor d’allà que li va mostrar els trajectes i com era la ciutat i al cap de dos dies ja va aconseguir treure’s un permís, que necessitava de cara a l’estiu i el setembre. Un carnet que no hauria obtingut aquí a Girona aviat perquè el van informar que l’espera podia ser de tres mesos per l’acumulació de gent que hi ha pendent d’examen.