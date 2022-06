Ajuntaments gironins habiliten llocs o fixen un horari concret per tirar petards durant la revetlla de Sant Joan pel risc d'incendi. Municipis com Sant Julià de Ramis (Gironès), Garriguella (Alt Empordà), La Cellera de Ter (Selva) o l'Estartit (Baix Empordà) han començat a adoptar mesures a l'espera de si finalment el Departament d'Interior anuncia restriccions de cara a la nit de dijous. Alguns dels ajuntaments han difós a través de les xarxes socials els bans. En el cas de Sant Julià, Garriguella i l'Estartit, informen els veïns sobre quins són els punts específics des d'on sí que es podran llançar petards "de manera controlada". La Cellera, a més, limita l'horari per fer-ho (entre les nou del vespre i la una de la matinada).

Catalunya ha patit uns 60 focs diaris des de dimecres passat i el risc elevat d'incendi fa extremar les precaucions de cara a la revetlla de Sant Joan. El conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, ha explicat aquest dilluns que podrien acordar restriccions per territoris, segons la situació i la previsió meteorològica de cada zona. Una decisió que, segons ha precisat, anunciaran entre dimarts i dimecres.

Mentrestant, alguns ajuntaments de les comarques gironines ja han començat a adoptar mesures per minimitzar riscos de cara a la revetlla. L'Ajuntament de Garriguella, per exemple, ha dictat un ban d'alcaldia que exposa que són dates en què tradicionalment es tiren coets petards i es fan fogueres, unes accions que "representen un alt risc d'incendis": "Per això, i d'acord amb la normativa sobre prevenció i protecció contra incendis forestals, enguany s'ha dictat el ban prohibint llençar petards i coets dels quals no es controla el destí així com l'encesa de fogueres en tot el terme municipal".

Tot i això, i "tenint en compte que es tracta de costums tradicionals", l'ajuntament ha optat per habilitar un espai on es podran tirar petards "de manera controlada". El recinte estarà habilitat només durant la nit del 23 de juny i durant el transcurs de la festa. Els veïns podran tirar petards davant del cementiri vell, que és on també hi haurà la foguera de la festa municipal.

En el cas de Sant Julià de Ramis, el govern municipal ha difós a través de les xarxes socials quin són els tres punts del municipi on sí que es poden tirar petards: a la plaça 1 d'octubre, al parc infantil de les Comes i a la plaça de l'ajuntament. A més, aquest dilluns també han posat en coneixement dels veïns que el Departament d'Interior ha activat el Pla especial d'emergències per incendis forestals de Catalunya i recorden que està prohibit llançar pirotècnia a menys de 500 metres de zona forestal, agrícola i parcel·les no urbanitzades amb vegetació: "Es recomana minimitzar de forma general el llançament de coets i altra pirotècnia que s'enlairi".

L'Estartit també ha difós per les xarxes socials que l'espai habilitat per tirar petards la nit de Sant Joan és l'aparcament de la platja Gran. I la Cellera ha publicat aquest dilluns un ban d'alcaldia que especifica que "només es permetrà l'ús de petards les nits de revetlla de Sant Joan i de Sant Pere entre les nou del vespre i la una de la matinada".

El document recull que "està totalment prohibit" i és "sancionable" utilitzar petards els dies previs i posteriors a les revetlles, tirar petards fora de l'espai habilitat a la zona del Primer d'Octubre, tirar petards o fer foc a menys de 500 metres de zones forestals i encendre fogueres "excepte aquelles que hagin estat prèviament autoritzades".