Besalú es bolca en solidaritat pel procés oncològic de la petita Iris

Nombroses iniciatives demostren que la solidaritat traspassa fronteres, sense anar més lluny les mostres d’ajut cap a Ucraïna en són un clar exemple. Però també és cert que la solidaritat pot arribar a unir tot un poble per tal de bolcar-se en una bona causa. Aquest és el cas de Besalú, escenari d’un projecte que ha mobilitzat tots els veïns per ajudar una família que té un negoci al municipi.

Daniel Ros és el propietari d’una botiga de cerveses artesanes i també és cerveser de professió, ja que hi té un petit obrador. Fa quatre mesos, va haver de tancar el negoci inesperadament per una causa de força major. «Feia temps que la nostra filla, Iris, tenia mal de cap. Després d’una sèrie de proves al Trueta, els metges la van derivar a l’hospital Vall d’Hebron de Barcelona perquè li van detectar un càncer al cerebel i necessitava tractament immediat», explica Ros a aquest diari.

Inicialment la van operar i li van poder eliminar part del tumor, però després va necessitar moltes sessions de quimioteràpia. «Els dos primers mesos després de l’operació no es podia ni moure i ni parlava, per sort es va anar recuperant i ara torna a ser ella», relata Ros.

El tractament ha de continuar a Madrid, on se li administrarà radioteràpia basada amb protons, un tractament molt específic que no es pot fer a Barcelona. En total, la família haurà d’estar a Madrid dos mesos i, quan tornin, l’Iris seguirà rebent quimioteràpia a Barcelona. En definitiva, està previst que el tractament s’allargui un any i mig, tot i que per sort el pronòstic és bo, segons asseguren els metges.

El patiment dels pares de l’Iris, però, va més enllà del procés oncològic de la seva filla. Ros explica que viuen a Barcelona des del febrer per acompanyar-la. Al principi van llogar un pis a Gràcia però ara ja s’han acollit a la casa dels Xuklis, una residència per als familiars de pacients oncològics en edat pediàtrica.

Tot i que el tractament oncològic està cobert per la seguretat social, la família està afrontant moltes despeses de logística. Ros va haver de tancar la botiga i continua pagant les despeses que li pertoquen com a autònom perquè la prestació per tenir cura del menor només cobreix la baixa de la seva dona, un fet que denuncia obertament. Malgrat tot, poc s’esperava que l’ajuda li vindria d’on menys s’esperava.

Èxit de la cervesa Iris

Poc després de tancar, els propietaris d’una carnisseria i una botiga de regals de Besalú van proposar de fer una cervesa solidària per recaptar fons per a la família. La iniciativa va acabar sent una realitat i altres veïns del municipi s’hi van començar a involucrar, com per exemple el cardiòleg Ramon Brugada.

A través d’una piulada, va promocionar la cervesa, que també s’anomena Iris. L’èxit va ser immediat i la publicació va tenir molta repercussió a Twitter. A partir d’aquí, i davant l’alta demanda, Brugada va contactar amb l’empresa de cerveses de Besalú, Hopsters per demanar ajut en la producció. La resposta va ser positiva i van començar a envasar-ne. De forma paral·lela, un informàtic del municipi ha creat una pàgina web per tal de vendre-la per Internet. D’aquesta manera, la cervesa ja es pot adquirir per canals de venda físics i en línia.

Brugada explica a aquest diari que «tot just estem començant i volem que la iniciativa segueixi endavant per tal d’ajudar la família de l’Iris». De fet, la intenció és que quan la nena finalitzi el tractament, el projecte solidari continuï i els diners recaptats es destinin a la unitat de pediatria de l’hospital Trueta. «És el mínim que podem fer, l’onada de solidaritat de tot el municipi ens ha sorprès i ens està ajudant molt, nosaltres sempre ens hem implicat en iniciatives solidàries i per això creiem que ha de seguir», conclou Ros, que està molt agraït a tots els veïns implicats.