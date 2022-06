Educació dona un comodí a les escoles rurals per a esquivar les extraescolars

En ple garbuix logístic (i mediàtic) sobre la implantació de les activitats extraescolars de setembre per a compensar la jornada intensiva, aquesta setmana el Departament d’Educació ha donat carta blanca a les escoles rurals per a esquivar la mesura.

De fet, els ha donat dues opcions: o sumar-se a la modalitat de jornada continuada que hauran d’adoptar la resta de centres educatius (que implicaria desplegar les activitats de lleure) o bé recuperar, a partir del 12 de setembre, la jornada lectiva habitual de cada centre (això sí, del 5 al 9 de setembre estarien obligats a afegir-se a la jornada intensiva estipulada). Aquesta segona opció va ser, de fet, el gran reclam de la direcció territorial de Primària en la reunió mantinguda a Girona a finals de maig amb el conseller d’Educació, Josep Gonzàlez-Cambray, en què van reivindicar, sense èxit, assumir les tardes de setembre des dels mateixos centres educatius per a transformar-les en hores lectives enlloc de cedir-les a les empreses del lleure.

Però tot i el comodí que el Departament d’Educació ha concedit a les escoles rurals, algunes han desestimat la proposta. «No ens hi hem volgut acollir perquè considerem que és un tracte discriminatori, o tots o ningú», assegura el director de l’escola Les Clisques de El Port de la Selva, Josep Bertran, que apunta a una qüestió de «solidaritat». «A la majoria de les escoles de la comarca no els han donat aquesta opció, així que no entenem per què nosaltres tenim aquest privilegi», lamenta. A més, afirma que els pot complicar la convivència. «Aquesta diferenciació pot provocar malestar entre les escoles», admet.

Ara, després d'haver notificat al Departament d’Educació que renuncien a l’avantatge, la incògnita en la gestió de les activitats extraescolars torna a apoderar-se del debat. «Serà difícil trobar monitors en pobles com el nostre», assegura. De fet, confessa, «encara no disposem ni d’empresa de menjador per al proper curs».

En el cas d’altres centres, han preferit adoptar la fórmula intensiva a petició dels mestres. «Ja ens va bé tirar endavant la jornada proposada pel conseller d'Educació, és cert que és una càrrega pels equips directius perquè hem d'organitzar les activitats extraescolars amb una gran incertesa pel que fa a la contractació dels monitors, però la jornada intensiva és agraïda pels mestres i està molt sol·licitada», assegura un altre director, que prefereix restar en l'anonimat.

Per la seva banda, el Consell Escolar de l’escola Palau de Santa Eulàlia ha apostat per a recuperar el seu horari lectiu habitual a partir del 12 de setembre. «Ens hem acollit a la proposta perquè ens sembla que ens pot anar bé, és l’horari al que estem acostumats perquè ens regim per hàbits i rutines», assegura la seva directora, Mireia Bellapart. Tot i això, admet que no estan «100% a favor» de cap de les dues opcions. «No ens hem quedat amb una bona sensació de boca perquè el Departament d’Educació no contempla aquest horari, només és una excepció». A més, va remarcar que «quan es canvien els horaris cal fer-ho amb temps, amb el personal qualificat i amb activitats adequades». Pel que fa a les condicions laborals, afirma que estan «a l’expectativa». «Potser els mestres hem de retornar hores i això s’arrossega durant tot el curs», lamenta.

«D’un dia per l’altre»

Els directors asseguren que el Departament d’Educació els ha fet prendre la decisió «d’un dia per l’altre». «Ens ho van notificar el 13 de juny per correu electrònic i ens van demanar que comuniquéssim la nostra decisió tres dies després, abans del 16 de juny, als Serveis Territorials d'Educació a Girona», expliquen. Tot i això, el Departament d’Educació no ha volgut fer públiques les xifres de les escoles rurals de les comarques gironines que han acceptat (o decantat) la contraoferta de reprendre l’activitat lectiva el 12 de setembre. Amb tot, fonts del Departament d’Educació asseguren que han «escoltat i analitzat diverses propostes» pel que fa a les tardes de setembre «però de moment cap té tan consens com la que ja vam explicar». Pel que fa a la contractació de personal, defensen que «els Serveis Territorials estan treballant amb les empreses de lleure per a trobar tots els monitors que calen».